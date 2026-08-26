باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - شهرام طهماسبیان اظهار کرد: در مجموع ۲۴ پروژه بهداشتی و درمانی در شهرستانهای شهرکرد، لردگان، فارسان، فلارد و کوهرنگ شامل ۸ پروژه افتتاحی و ۱۶ پروژه کلنگزنی در مسیر ارتقای دسترسی مردم به خدمات سلامت قرار خواهد گرفت.
از جمله پروژههای قابل افتتاح میتوان به راهاندازی تجهیزات تصویربرداری شامل ا
سپکتسیتی و سیتیاسکن در بیمارستان آیتالله کاشانی شهرکرد، کلینیک ویژه لردگان با زیربنای ۲ هزار و ۱۱۴ مترمربع و کلینیک خیری بیمارستان فارسان با زیربنای ۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع اشاره کرد.
همچنین اورژانس ۱۱۵ خیری بیمارستان فارسان، خانه بهداشت سهلآباد در شهرستان فلارد و مرکز خدمات جامع سلامت در شهرستان کوهرنگ از دیگر طرحهای به مورد بهرهبرداری در این هفته هستند.
در بخش پروژههای کلنگزنیشده نیز توسعه بیمارستان لردگان با زیربنای ۱۳ هزار مترمربع، از مهمترین طرحهای پیشبینیشده است. همچنین عملیات احداث خانههای بهداشت سیدمحمد، ناغان علیا، چاهگاه میلاس، آنجو و علیآباد در شهرستان لردگان و خانههای بهداشت امامآباد و اسلامآباد در شهرستان فلارد آغاز میشود.
اجرای این پروژهها گامی مؤثر در تقویت زیرساختهای درمانی، توسعه خدمات بهداشتی در مناطق مختلف استان و افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت خواهد بود.