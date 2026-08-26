باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همت‌زاده مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری از رسیدگی به پرونده تخلف چهار واحد تولیدی فعال در حوزه صنایع غذایی در سومین جلسه کمیسیون ماده ۴۲ خبر داد و گفت: بررسی‌های کارشناسی نشان داد محصولات این واحد‌ها الزامات کیفی تعیین‌شده در استاندارد‌های ملی مربوطه را به‌طور کامل رعایت نکرده‌اند.

وی با اشاره به مسئولیت این اداره‌کل در صیانت از حقوق شهروندان و تأمین سلامت مصرف‌کنندگان اظهار کرد: در جریان بازرسی‌ها و نمونه‌برداری‌های انجام‌شده از کالا‌های مشمول استاندارد اجباری، مواردی از عدم انطباق در محصولات چهار واحد تولیدی شناسایی و پس از تکمیل مستندات فنی، پرونده‌ها برای رسیدگی قانونی به کمیسیون ماده ۴۲ ارجاع شد.

همت‌زاده افزود: نتایج آزمون‌های انجام‌شده توسط کارشناسان اداره‌کل استاندارد نشان داد محصولات مورد بررسی، الزامات کیفی مندرج در استاندارد‌های مربوط را به‌طور کامل تأمین نمی‌کنند و در برخی موارد نیز الزامات مرتبط با مصرف انرژی رعایت نشده است.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در جلسه کمیسیون، پرونده‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی از جمله نماینده دادستان، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف استان بررسی و درباره نوع و میزان تخلفات، دیدگاه‌های کارشناسی اعضا مطرح شد.

همت‌زاده تصریح کرد: پس از استماع دفاعیات واحد‌های تولیدی و بررسی سوابق و دفعات تکرار تخلف، اعضای کمیسیون درباره نحوه برخورد قانونی تصمیم‌گیری کردند که بر اساس مصوبات، برای واحد‌های متخلف متناسب با نوع و میزان تخلف، تذکر و اخطار کتبی صادر و تعهد لازم برای جلوگیری از تکرار تخلف از آنان اخذ شد.

وی با تأکید بر تداوم نظارت بر واحد‌های تولیدی استان گفت: رعایت الزامات استاندارد اجباری موضوعی قابل اغماض نیست و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پرونده واحد متخلف متناسب با نوع، میزان و سابقه تخلف در کمیسیون ماده ۴۲ بررسی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: هدف از این نظارت‌ها، حمایت از حقوق مردم، تضمین سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان و جلوگیری از عرضه کالا‌های نامرغوب و فاقد کیفیت لازم در بازار است.