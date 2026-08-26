فرمانده انتظامی لاهیجان از شناسایی و دستگیری عامل کلاهبرداری اینترنتی در اینستاگرام و بازگرداندن وجه مالباخته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ شریف رحیمی، فرمانده انتظامی لاهیجان گفت: در پی شکایت شهروندی مبنی بر کلاهبرداری در جریان خرید اینترنتی از یک صفحه اینستاگرامی، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

او افزود: شاکی به دلیل تعداد بالای دنبال‌کنندگان، نظرات مثبت و قیمت پایین کالا، مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال را به حساب اعلامی فروشنده واریز کرده بود، اما پس از گذشت یک ماه کالایی دریافت نکرد و حساب‌های ارتباطی فروشنده نیز حذف شد.

فرمانده انتظامی لاهیجان تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات تخصصی، متهم ۱۹ ساله را شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر کردند و ضمن مسدود کردن حساب‌های بانکی این فرد، وجه کلاهبرداری شده به حساب مالباخته بازگردانده شد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان