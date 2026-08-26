باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در جلسه با سازمان بسیج ادارات و کارکنان، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و دولت، گفت: وجود ۱۹ شهید دولت در پنج دهه گذشته نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران مردمی‌ترین حکومت است.

وی با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب افزود: هرچند جای ایشان خالی است، اما آثار رهنمودهای ایشان را در مقابله با نظام سلطه مشاهده می‌کنیم. نگاه راهبردی ایشان به توسعه علم و فناوری موجب پیشرفت کشور و موفقیت در مقابله با دشمن شد و همین پشتوانه علمی اجازه نداد دشمن در دو جنگ تحمیلی اخیر به اهداف خود برسد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به وضعیت نظام اداری پس از انقلاب اظهار کرد: در ابتدای انقلاب نسبت به بازار و دانشگاه اطمینان خاطر وجود داشت، اما درباره ادارات نگرانی‌هایی مطرح بود، زیرا تفکر حاکم بر سیستم اداری، ریشه در ساختارهای غربی داشت. با وجود تلاش برای ورود نیروهای متعهد و انقلابی و کاهش بروکراسی، بخش مهمی از این مشکلات همچنان باقی مانده است.

عارف با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار اداری برای ایجاد دولتی پویا، کارآمد و پاسخگو به مردم گفت: در دهه‌های گذشته تلاش‌های متعددی برای اصلاح این ساختار انجام شده، اما همچنان با دستگاه اداری متورمی روبه‌رو هستیم.

وی افزود: تحول اداری و اصلاح ساختار، در کنار توسعه علم و فناوری، از مطالبات جدی رهبر شهید انقلاب بود، اما با وجود اقدامات انجام‌شده هنوز نتوانسته‌ایم به اهداف موردنظر در این حوزه دست پیدا کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه کشور به یک تحول جدی در ساختار اداری نیاز دارد، گفت: باید این تحول را از خودمان آغاز کنیم و برای دیگران نسخه ننویسیم. سیستم متورم اداری آزاردهنده شده است، اما کارمند مقصر نیست و مشکل، ساختاری است.

عارف ادامه داد: اصلاح ساختار اداری باید با هدف کارآمدتر شدن دولت و ارائه خدمات بهتر به مردم دنبال شود، به‌گونه‌ای که ارباب رجوع هنگام ورود به دستگاه دولتی احساس کند وارد محیطی اسلامی شده و برای وقت و منزلت او احترام قائل هستند.

وی با اشاره به نگرانی برخی کارکنان از اجرای اصلاحات اداری افزود: بخشی از این نگرانی به دلیل توضیح داده نشدن اهداف و ابعاد اصلاحات است؛ بنابراین باید با فرهنگ‌سازی، بدنه دولت را همراه کرد. تحول اداری باید اصولی، منطقی، گام‌به‌گام و براساس سازوکاری مشخص انجام شود.

معاون اول رئیس‌جمهور از سازمان بسیج ادارات خواست با همکاری سازمان اداری و استخدامی، پیشنهادهای لازم برای اصلاح نظام اداری را ارائه کند تا کشور به سیستمی در شأن انقلاب اسلامی و راهبردهای امام راحل و رهبر شهید انقلاب دست یابد.

عارف در پایان با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد التهاب در کشور گفت: راهبرد دولت حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی است و هر نوع اصلاح ساختاری نیز باید با نگاه فرهنگی و اجتماعی دنبال شود. در شرایطی که دشمن در پی ایجاد ناآرامی است، هرگونه اختلاف سلیقه‌ای که به شکاف و تنش منجر شود، بازی باخت ـ باخت خواهد بود.

منبع: ریاست‌جمهوری