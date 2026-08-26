باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی جدید خود گفت که رویارویی آمریکا با ایران «تابع جدول زمانی مشخصی نیست» و «تا هر زمان که لازم باشد ادامه پیدا میکند».
او که پس از شش ماه از حملات نظامی نتیجهای نگرفت و اخیرا از آغاز کارزار اقتصادی علیه ایران خبر داده، مدعی شد که هم جنگ اقتصادی و هم حمله نظامی علیه ایران «میتواند موثر باشد» و اینکه «برای بازگشت به میز مذاکره عجلهای ندارد».
ترامپ همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود ادعا کرد که واشنگتن شب گذشته «۲۰ قایق ایرانی را نابود کرده است»، اما سند مشخصی برای این ادعای خود ارائه نکرد.
در عین حال، ترامپ ادعا کرد که تنگه هرمز «کار میکند» و «مقدار زیادی نفت» از این آبراه خارج میشود، علیرغم شواهد متعددی که نشان میدهد فعالیت دریایی در این آبراه کاهش قابل توجهی داشته است. ترامپ همچنین ابراز اطمینان کرد که قیمت نفت بیشتر کاهش خواهد یافت.
دادههای ردیابی کشتیها نشان میدهد که طی هفته گذشته، برخلاف ادعاهای مقامات آمریکایی، میزان عبور کشتیها از تنگه هرمز تک رقمی بوده است.
اظهارات ترامپ درباره مذاکرات در حالی بیان میشود که ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر نیز اعلام کرده بود که تلاشهای دوحه برای فراهم کردن زمینه بازگشت به مذاکرات درباره ایران همچنان ادامه دارد، اما تاکنون تحول جدیدی در این زمینه حاصل نشده است.
از سوی دیگر، وبسایت خبری آکسیوس امروز چهارشنبه در گزارشی ادعایی گفت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در روزهای اخیر به چندین نفر از همتایان خود گفته است که آمریکا «در حال حاضر» حملات نظامی جدیدی علیه ایران انجام نخواهد داد و در عوض بر ابزارهای دیگر فشار، از جمله دور جدید تحریمهای اعلام شده در دوشنبه گذشته، تمرکز خواهد کرد.
منبع: الجزیره