رئیس جمهور آمریکا ادعا‌های خود درباره جنگ و مذاکره با ایران را تکرار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی جدید خود گفت که رویارویی آمریکا با ایران «تابع جدول زمانی مشخصی نیست» و «تا هر زمان که لازم باشد ادامه پیدا می‌کند».

او که پس از شش ماه از حملات نظامی نتیجه‌ای نگرفت و اخیرا از آغاز کارزار اقتصادی علیه ایران خبر داده، مدعی شد که هم جنگ اقتصادی و هم حمله نظامی علیه ایران «می‌تواند موثر باشد» و اینکه «برای بازگشت به میز مذاکره عجله‌ای ندارد».

ترامپ همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود ادعا کرد که واشنگتن شب گذشته «۲۰ قایق ایرانی را نابود کرده است»، اما سند مشخصی برای این ادعای خود ارائه نکرد.

در عین حال، ترامپ ادعا کرد که تنگه هرمز «کار می‌کند» و «مقدار زیادی نفت» از این آبراه خارج می‌شود، علیرغم شواهد متعددی که نشان می‌دهد فعالیت دریایی در این آبراه کاهش قابل توجهی داشته است. ترامپ همچنین ابراز اطمینان کرد که قیمت نفت بیشتر کاهش خواهد یافت.

داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد که طی هفته گذشته، برخلاف ادعاهای مقامات آمریکایی، میزان عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تک رقمی بوده است.

 اظهارات ترامپ درباره مذاکرات در حالی بیان می‌شود که ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر نیز  اعلام کرده بود که تلاش‌های دوحه برای فراهم کردن زمینه بازگشت به مذاکرات درباره ایران همچنان ادامه دارد، اما تاکنون تحول جدیدی در این زمینه حاصل نشده است.

از سوی دیگر، وب‌سایت خبری آکسیوس امروز چهارشنبه در گزارشی ادعایی گفت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در روز‌های اخیر به چندین نفر از همتایان خود گفته است که آمریکا «در حال حاضر» حملات نظامی جدیدی علیه ایران انجام نخواهد داد و در عوض بر ابزار‌های دیگر فشار، از جمله دور جدید تحریم‌های اعلام شده در دوشنبه گذشته، تمرکز خواهد کرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، تحریم ایران ، حمله نظامی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۳ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
زمان آن رسیده که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار خاورمیانه را ترک کنند
آمریکا پس از ۴۷ سال سوریه را از فهرست حامیان تروریسم خارج کرد/ و این در حالی است که از سال ۱۳۵۹ تاکنون آمریکا جنایتکار خودش حامی اصلی همه گروه های تروریستی در سراسر منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان بوده است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۳ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
تو دهن نجست میزنیم قمارباز بی همه چیز.
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
نباید فرصتی به ترامپ پست قمارباز جنایتکار در اجرا ی نقشه اش در مورد ایران داد. باید نیروهای دریایی سپاه و ارتش قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به ناوهای آمریکا در منطقه دریا حمله بکنند و محاصره دریایی را بشکنند.و کشته ها زیاد از ارتش تورویستی بگیرند. تا هرچه زودتر از منطقه خاورمیانه بیرون بروند.
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Germany
ناشناس
۲۰:۲۵ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
ما هم اگر بی غیرت ها بزارن عجله ای برای باز کردن تنگه هرمز نداشته باشیم
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