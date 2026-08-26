باشگاه خبرنگاران جوان - وحید صالحی با تشریح روند چندساله واردات گوشت گاومیش از کشور هند اظهار کرد: تا سال ۱۳۹۶، با توجه به سیاستهای بهداشتی سازمان، واردات این محصول صرفاً برای مصرف در فرآوردههای گوشتی حرارتدیده در نظر گرفته شده بود.
وی افزود: در سال ۱۳۹۶ پس از بهبود شرایط بهداشتی در بخشهای مرتبط با پرورش دام و کشتارگاههای کشور هند، موضوع در دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان مورد بازنگری قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات کارشناسی، عبارت «صرفاً برای مصرف در فرآوردههای گوشتی حرارتدیده» در عنوان مجوزهای بهداشتی به «مصرف در فرآوردههای گوشتی» تغییر یافت.
صالحی ادامه داد: بر همین اساس، از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ برای شرکتهای مختلف واردکننده، مجوزهای بهداشتی واردات گوشت گاومیش از هند صادر و این محصول در چارچوب مجوزهای صادرشده در صنایع غذایی و تولید فرآوردههای گوشتی استفاده شد.
سابقه صادرات گوشت گاومیش از هند
سرپرست سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به سابقه صادرات گوشت گاومیش از هند گفت: این کشور سالهاست در زمینه تولید و صادرات گوشت گاومیش فعالیت دارد و بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی مرجع ذیصلاح بازرگانی صادرات و واردات محصولات کشاورزی کشور هند (APEDA) که به صورت مستمر بروزرسانی میشود موید صادرات گوشت گاومیش به بیش از یکصد کشور جهان است.
بازنگری مجدد و صدور IHR در سال ۱۴۰۲
صالحی گفت: در سال ۱۴۰۲ موضوع واردات گوشت گاومیش مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و پس از دو بازدید میدانی و بررسیهای علمی و کتابخانهای IHR واردات گوشت گاومیش برای مصرف خانوار صادر شد و برخی شرکتها بر اساس همین مجوز، محصول را برای صنایع غذایی و تولید فرآوردههای گوشتی و برخی دیگر برای مصرف خانوار وارد کردند و این محصول در مراکز مجاز عرضه شد.
IHR؛ مجوزی مبتنی بر الزامات بهداشتی
سرپرست سازمان دامپزشکی کشور درباره IHR توضیح داد: IHR یا مجوز بهداشتی واردات، سندی است که سازمان دامپزشکی برای ورود فرآوردههای خام دامی صادر میکند و در آن الزامات و شرایط بهداشتی مورد نظر سازمان مشخص میشود.
وی افزود: الزامات تعیینشده در IHR گوشت گاومیش از هند، از نظر چارچوبهای بهداشتی با الزامات واردات گوشت گوساله از کشورهایی مانند پاکستان، برزیل و آفریقای جنوبی قابل مقایسه است و در برخی مؤلفهها حتی الزامات سختگیرانهتری در آن لحاظ شده است.
ادعای آلودگی فرآوردههای خام دامی وارداتی مورد تأیید سازمان دامپزشکی نیست
صالحی تصریح کرد: ادعای آلودگی فرآوردههای خام دامی وارداتی مورد تأیید سازمان دامپزشکی نیست و مقوله های بازرگانی و تعزیراتی در حیطه اختیارات و وظایف قانونی سازمان دامپزشکی نمیباشد.
سرپرست سازمان دامپزشکی کشور درباره برخی مطالب مطرحشده پیرامون آلودگی گوشت گاومیش اظهار کرد: موضوع آلودگی گوشت گاومیش هندی یا آلودگی هر نوع فرآورده خام دامی وارداتی که با مجوز رسمی سازمان دامپزشکی وارد کشور شده باشد و الزاما باید به مصرف فراوردههای حرارت دیده برسد، مورد تأیید این سازمان نیست.
وی افزود: ملاک سازمان دامپزشکی کشور در صدور مجوز واردات صرفا رعایت کلیه الزامات بهداشتی و قرنطینهای منطبق با پروتکلهای این سازمان است.
صالحی تصریح کرد: بر اساس پروتکلهای بهداشتی میان سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و مراجع ذیصلاح کشور هند شرایط هر نوع کالا بر اساس نوع مصرف آن از پیش تعریف شده است.
وی با اشاره به نگرانیهای مطرحشده از سوی برخی رسانهها و اصناف گفت: سازمان دامپزشکی خود را موظف میداند در چنین موضوعاتی برای افکار عمومی شفافسازی کند و تأکید داشته باشد که تمام فرآوردههای خام دامی وارداتی، چه برای مصرف خانوار و چه برای استفاده در مراکز عمده مصرف و همچنین صنایع غذایی، تنها در صورت رعایت الزامات و ضوابط بهداشتی و قرنطینهای سازمان اجازه ورود و عرضه پیدا میکنند.
هیچ محموله مغایر با ضوابط اجازه ورود و مصرف ندارد
سرپرست سازمان دامپزشکی کشور با تأکید بر قاطعیت سازمان دامپزشکی در برخورد با موارد مغایر با ضوابط اظهار کرد: هرجا در فرآیند واردات یک فرآورده خام دامی، مغایرتی با الزامات بهداشتی و قرنطینهای مشاهده شود، قطعاً از ورود، توزیع و مصرف آن محصول جلوگیری خواهد شد.
وی افزود: طی ۱۰ سال اخیر، در مواردی از محمولههای گوشت گوسفندی، گوساله و گاومیش به دلیل مغایرت با الزامات بهداشتی و قرنطینهای از ورود به کشور جلوگیری شده است و تا امروز هیچ فرآورده خام دامی که مغایر با ضوابط و الزامات بهداشتی و قرنطینهای سازمان دامپزشکی تشخیص داده شده باشد، اجازه ورود، عرضه و مصرف دریافت نکرده است.
صالحی در پایان تاکید کرد شهروندان عزیزمان اطمینان داشته باشند که واردات هر نوع فرآورده خام دامی از قبیل انواع گوشت تازه، منجمد و وکیوم از مبادی کشورهای برزیل، پاکستان، مغولستان، هندوستان، اوراسیا و... قطعا مطابق با ضوابط بهداشتی و قرنطینهای سازمان دامپزشکی کشور انجام میشود.
منبع: سازمان دامپزشکی کشور