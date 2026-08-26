باشگاه خبرنگاران جوان - رامین حسین‌زاده، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستانه اشرفیه از شناسایی و معرفی یک متخلف آتش زدن کاه و کلش در اراضی شالیزاری یکی از روستا‌های بخش بندر کیاشهر به مراجع قضایی خبر داد.

به گفته او، در جریان پایش‌های مستمر و گشت‌های میدانی مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان آستانه اشرفیه، فردی که برخلاف ضوابط و هشدار‌های زیست‌محیطی اقدام به آتش زدن بقایای گیاهی (کاه و کلش برنج) در مزارع یکی از روستا‌های تابعه بخش بندر کیاشهر کرده و موجب آلودگی شدید هوا و سلب آسایش عمومی شده بود، شناسایی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه متخلف با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است، افزود: بر اساس «ماده ۲۰ قانون هوای پاک»، سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول اکیدا ممنوع است و مرتکبان به مجازات درجه ۶ (جزای نقدی یا حبس) محکوم خواهند شد.

حسین‌زاده همچنین تأکید کرد: از آنجا که این اقدام مصداق بارز آلودگی محیط زیست و تهدید علیه بهداشت عمومی است، پیگیری پرونده متخلفان علاوه بر قانون هوای پاک، بر اساس «ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی» نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد.

او از کشاورزان و اهالی منطقه خواست با توجه به خسارات جبران‌ناپذیر این اقدام به بافت و حاصلخیزی خاک، سلامت عمومی و حیات جانوری، از سوزاندن ضایعات کشاورزی خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را سریعا به شماره‌های ۱۳۱ حفاظت امور اراضی جهاد کشاورزی ۱۵۰۴ یگان حفاظت منابع طبیعی یا ۱۵۴۰ سازمان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان