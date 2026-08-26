محققان ارتباط معناداری بین کیفیت رژیم غذایی و سلامت ریه شناسایی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه تازه نشان داد که یک رژیم غذایی سالم با بهبود عملکرد ریه مرتبط است و این ارتباط ممکن است در افراد مبتلا به آسم یا بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD) حتی بیشتر باشد.
این مطالعه که در مجله ERJ Open Research منتشر شده است، نشان داد که کیفیت بالاتر رژیم غذایی با بهبود نشانگرهای عملکرد ریه و در افراد مبتلا به COPD با کاهش کندتر عملکرد ریه در طول زمان مرتبط است.
آرتورو اف. مارتینز-رودریگز از دانشگاه گرونینگن در هلند و همکارانش دادههای بزرگسالان شرکتکننده در مطالعه Lifelines را برای تعیین رابطه بین کیفیت رژیم غذایی و عملکرد ریه در افراد مبتلا به آسم یا COPD تجزیه و تحلیل کردند.
محققان از امتیاز غذایی Lifelines (LLDS) برای ارزیابی کیفیت رژیم غذایی شرکتکنندگان استفاده کردند و سپس عملکرد ریه را در ابتدای مطالعه و طی دو دوره پیگیری تقریباً ۱۰ ساله اندازهگیری کردند. اندازهگیریها شامل حجم بازدم اجباری در یک ثانیه (FEV۱)، ظرفیت حیاتی اجباری (FVC) و نسبت FEV۱ به FVC بود.
این تجزیه و تحلیلهای مقطعی شامل ۸۳۴۶۰ شرکتکننده بود و نشان داد که کیفیت بالاتر رژیم غذایی با نسبتهای بالاتر FEV۱ و FEV۱/FVC در افراد مبتلا به آسم یا بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD) در مقایسه با افراد بدون هیچ یک از این بیماریها مرتبط است.
در متاآنالیزهایی که شرکتکنندگان را برای چندین سال، از جمله ۳۷۷۵۲ نفر، دنبال کردند، محققان دریافتند که نمرات بالاتر کیفیت رژیم غذایی با کاهش کندتر نشانگرهای عملکرد ریه در افراد مبتلا به COPD در مقایسه با افراد بدون این بیماری مرتبط است.
محققان خاطرنشان کردند که این یافتهها از این احتمال پشتیبانی میکنند که رژیم غذایی یک عامل سبک زندگی قابل اصلاح است که میتواند در حفظ سلامت تنفسی، به ویژه در افراد مبتلا به COPD، نقش داشته باشد.
این مطالعه ثابت نمیکند که یک رژیم غذایی سالم به طور مستقیم عملکرد ریه را بهبود میبخشد، اما ارتباطی بین کیفیت رژیم غذایی و حفظ عملکرد ریه را نشان میدهد که مستلزم تحقیقات بیشتر برای درک ماهیت این رابطه است.
منبع: Medical Express