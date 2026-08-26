باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ایران درباره نرخ فروش ارز در بانکها اظهار کرد: نرخ فروش اسکناس در شعب بانکها لزوماً همان نرخهای اعلامی در مرکز مبادله ایران نیست و متقاضی هنگام مراجعه به بانک عامل و انجام فرآیند خرید، از نرخ نهایی مطلع میشود.
وی تصریح کرد: نرخهایی که در مرکز مبادله ایران اعلام میشود، عمدتاً مربوط به معاملات حوالهای در بازار ارز تجاری است و به دلیل تفاوت سازکار فروش اسکناس، وجود هزینهها و کارمزدهای بانکی، نرخ اسکناس توافقی با نرخ حواله بازار ارز تجاری یکسان نیست.
به گفته بالسینی، نرخهای منتشرشده از سوی مرکز مبادله، نرخ خرید و فروش حواله ارز در بازار ارز تجاری است؛ بازاری که بخش بزرگی از نیازهای ارزی کشور در آن تأمین میشود.
وی با اعلام اینکه روزانه دهها میلیون دلار برای تأمین ارز واردات کشور در همین بازار معامله میشود، بیان کرد: صادرکنندگان و واردکنندگان بر اساس عرضه و تقاضا با یکدیگر معامله میکنند به همین دلیل، نرخ کشف شده در این بازار، نرخی واقعی و ناشی از معاملات ارزی فعالان اقتصادی است.
سخنگوی مرکز مبادله ایران گفت: بیش از ۹۵ درصد معاملات ارزی کشور در قالب حواله انجام میشود و بخش عمده تأمین ارز مورد نیاز واردات نیز از همین مسیر صورت میگیرد، بنابراین نرخهای مرکز مبادله از این جهت اهمیت دارند که بر مبنای معاملات واقعی صادرکنندگان و واردکنندگان کشف میشوند و میتوانند در نهایت بر قیمت کالاها و خدمات در کشور اثرگذار باشند.
وی افزود: امروز چهارشنبه ۴ شهریورماه، نرخ فروش حواله ارز دلار در مرکز مبادله ایران ۱۵۷ هزار و ۷۱۶ تومان بوده است و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۸۴ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام شده است.
منبع: مرکز مبادله