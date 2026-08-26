باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دموکراتهای سنای آمریکا نامهای را امضا کردهاند که از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی میخواهد افزایش خشونت شهرکنشینان اسرائیلی و دستگیریهای گسترده فلسطینیان توسط نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی را متوقف کند.
در این نامه که توسط ۴۵ سناتور امضا شده است، آمده است که افزایش قابل توجه خشونت در هفتههای اخیر منجر به «واکنش گسترده نیروهای امنیتی اسرائیل، دستگیریهای گسترده فلسطینیان و حملات گزارش شده شهرکنشینان به مساجد» شده است.
آنها از نتانیاهو خواستند که تحقیقات در مورد مرگ ۹ شهروند آمریکایی را که به گفته آنها از سال ۲۰۲۲ توسط شهرکنشینان یا نیروهای امنیتی در کرانه باختری کشته شدهاند، افزایش دهد.
این نامه توسط سناتور آدام شیف از کالیفرنیا؛ چاک شومر، رهبر دموکراتها از نیویورک، که یکی از برجستهترین حامیان اسرائیل در کنگره بوده است؛ و سناتور کوری بوکر از نیوجرسی تهیه شده است.
این آخرین نشانه از افزایش اصطکاک بین دموکراتهای کنگره و رژیم اسرائیل بر سر اقدامات آن در غزه و کرانه باختری اشغالی است.
منبع: الجزیره