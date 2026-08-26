باشگاه خبرنگاران جوان - روز چهارشنبه (۴ شهریور ماه) ساکورا سوزومه (Suzume Sakura)، هنرمند و تصویرگر ژاپنی، با حضور در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو در دیدار با شهروز فلاحتپیشه، رایزن فرهنگی کشورمان اثر ارزشمند خود با نام «بالهای پیوندخورده در پیوند با پرچم ایران» را به یاد کودکان میناب به مسئول فرهنگی جمهوری اسلامی ارائه کرد تا به منظور بسط تعاملات دوستانه ایران و ژاپن در موزه صلح تهران نگهداری شود.
رایزن فرهنگی کشورمان در این دیدار با اشاره به حس انساندوستی و احترام به ارزشهای مشترک بشری این اثر هنری که با پیامی به زبان ژاپن با مضمون صلح برای کودکان میناب ساخته شده بود، گفت: میان دو ملت ایران و ژاپن تعاملات فرهنگی گستردهای از دیرباز برقرار بوده و اقدام هنری پیشکش شده برای صلح نیز موید همین روابط حسنه است.
وی با اشاره به فاجعه مدرسه میناب در اسفند سال گذشته، اهدای این تابلوی هنری به موزه صلح تهران را تلاشی ماندگار برای قرار دادن نام میناب در کنار درناهایی دانست که در سرزمین خورشید به عنوان نماد صلح شناخته میشوند. این تلاش هنرمندانه به تعبیری برای حفظ جان کودکان در حافظه جهانیان تهیه و طراحی شده است.
در این دیدار، هنرمند ژاپنی با اهداء تابلوی خود، در برگه همراه اثر که به عنوان شناسنامه آن محسوب میشود به دو زبان فارسی و ژاپنی تاکید کرده است: مفتخرم اثر سنتی ژاپنی «رنتورو» موسوم به درناهای متصل را به موزه صلح در تهران اهداء میکنم. این اثر بر اساس تکنیکهای قدیمیترین کتاب اوریگامی جهان (۱۷۹۷) ساخته شده است. این درناها از یک ورق واحد کاغذ سنتی «واشی» با برشهای ظریف ساخته شدهاند و همگی به یکدیگر متصل هستند. من این اثر را به نشانه همبستگی با آرمانهای صلحآمیز موزه شما ارسال میکنم. این درناهای متصل، نماد دعای من برای جهانی است که در آن مردم دست در دست هم دارند و هرگز از هم جدا نمیشوند. با تاریخ شما و ژاپن، و «سنباتورو» که پیونددهنده آرمان صلح است، عمیقاً همدلی کرده و این درناها را تقدیم میکنم. برای این اثر، از کاغذی با طرح انار و تزئینات طلایی استفاده کردهام که خودم آن را به رنگهای پرچم ایران رنگآمیزی کردهام. امیدوارم این اثر پلی کوچک برای اتصال صلح بین کشورهایمان و جهان باشد».
بنابر اعلام این خبر، سنباتورو (Senbazuru) در فرهنگ ژاپنی به معنای «هزار درنا» است. این اصطلاح به مجموعهای از هزار درنای کاغذی گفته میشود که معمولاً با نخ به یکدیگر وصل شده و به صورت رشتههایی آویزان میشوند.
در فرهنگ سنتی ژاپن، درنا نماد طول عمر، خوشاقبالی و سلامتی است. ساخت یا هدیه دادن هزار درنای کاغذی به عنوان دعایی برای سلامتی، بهبودی بیماران، خوشبختی و به ویژه صلح جهانی انجام میشود.
بر اساس یک باور قدیمی در ژاپن، اگر کسی بتواند هزار درنای اوریگامی را با دست خود تا کند، آرزویش مانند صلح جهانی یا شفا یافتن از بیماری برآورده خواهد شد.
سنباتورو امروزه به نمادی جهانی برای صلح تبدیل شده است و اغلب به موزههای صلح اهداء میشود تا پیامی علیه جنگ و در حمایت از صلح باشد