باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - همزمان با گرامیداشت سومین روز از هفته دولت و با حضور نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی، بخشدار و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی و خدماترسان، ۲۵۱ طرح عمرانی، خدماتی و ورزشی با اعتباری بالغ بر ۳۴۷ میلیارد تومان در شهرستان سلماس افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید.
این پروژهها شامل ۱۰۹ طرح در حوزه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ۴۱ طرح عمرانی روستایی در بخش مرکزی و یک پروژه ورزشی است که با هدف ارتقای زیرساختها و خدماترسانی به مناطق کمبرخوردار اجرایی شدهاند.
در بخش بنیاد مسکن، ۹ پروژه اجرای طرح هادی و آسفالت مشارکتی معابر روستایی در مساحتی بالغ بر ۶۸ هزار مترمربع و با هزینهکرد ۳۵ میلیارد تومان بهصورت متمرکز در روستای سرایملک افتتاح شد.
همچنین بهمنظور ارتقای ایمنی و نوسازی بافتهای روستایی، یکصد واحد مسکن روستایی مقاوم با بهرهگیری از ۴۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزانقیمت بنیاد مسکن به بهرهبرداری رسید و در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز ۱۴ قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط در این روستا واگذار گردید.
علاوه بر این، ۴۱ طرح عمرانی در روستاهای بخش مرکزی با هدف بهسازی معابر، تسهیل تردد و ارتقای امکانات عمومی روستاها به مرحله بهرهبرداری رسید. در حوزه ورزش و جوانان نیز زمین چمن فوتبال روستای ریکآباد افتتاح شد تا زمینه مناسبی برای غنیسازی اوقات فراغت و توسعه فعالیتهای ورزشی نوجوانان و جوانان منطقه فراهم شود.
مسئولان حاضر در این مراسم با تأکید بر استمرار طرحهای توسعهای، اجرای این پروژهها را گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی، توسعه متوازن روستاها و تثبیت جمعیت در مناطق روستایی شهرستان سلماس عنوان کردند.