باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - نوکیا از یک گوشی جدید به سبک رترو با یک ویژگی غیرمنتظره رونمایی کرده است که میتواند به عنوان پاوربانک برای شارژ سایر دستگاهها استفاده شود.
نوکیا شارژ ۳۰۰ در مقایسه با گوشیهای ۲۰۲۶ مشخصات بسیار متوسطی دارد. این گوشی به گونهای طراحی شده است که کاربردی و ساده باشد، اما قابلیتهای اضافی مفیدی را ارائه میدهد.
قابل توجهترین ویژگی، قابلیت استفاده از آن به عنوان پاوربانک از طریق پورت USB-C با توان ۱۰ وات است که برای شارژ هدفون یا حتی یک آیفون تقریباً پر کافی است.
اگرچه باتری آن تنها ۳۷۰۰ میلیآمپر ساعت ظرفیت دارد که کمتر از پاوربانکهای مستقل است، اما برای یک گوشی معمولی بزرگ محسوب میشود. طبق گفته نوکیا، این گوشی تا ۳۷ ساعت زمان مکالمه یا ۴۰ روز زمان آماده به کار (حداکثر زمانی که یک دستگاه الکترونیکی میتواند بدون هیچ استفاده فعالی کاملاً شارژ و فعال بماند) را فراهم میکند.
این گوشی همچنین دارای یک چراغ قوه LED فوق العاده روشن است که آن را به ابزاری کاربردی برای استفاده روزمره تبدیل میکند.
بقیه مشخصات، از جمله صفحه نمایش ۲.۴ اینچی QVGA، دوربین با وضوح پایین، پردازنده معمولی و تنها ۴ مگابایت رم و حافظه داخلی، کاملاً معمولی هستند.
این گوشی فقط برای تماس و پیامک از طریق صفحه کلید سنتی T۹ قابل استفاده است و دارای جک هدفون ۳.۵ میلی متری برای پخش فایلهای صوتی از پیش بارگذاری شده است.
این گوشی در رنگهای مشکی، سبز و شنی (یا بژ) موجود است و ۱۳۸ گرم وزن دارد.
نوکیا هنوز تاریخ انتشار جهانی را اعلام نکرده است. در حال حاضر با قیمت حدود ۳۲ دلار در فیلیپین موجود است.
منبع: Gizmodo