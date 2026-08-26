غرق‌شدن همیشه با فریاد، دست‌وپازدن و جلب توجه دیگران همراه نیست و ممکن است فرد در سکوت، توان نفس‌کشیدن، صحبت‌کردن یا حرکت مؤثر را از دست بدهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غرق‌شدن همیشه با فریادزدن و دست‌وپازدن همراه نیست و ممکن است فرد در حال غرق‌شدن، بدون ایجاد صدا و جلب توجه دیگران، در معرض خطر قرار بگیرد.ناتوانی در نفس کشیدن یا نفس‌نفس زدن، ناتوانی در صحبت‌کردن یا فریادزدن و تلاش برای بالا نگه‌داشتن سر و دهان خارج از آب، از نشانه‌های مهم احتمال غرق‌شدن است.
 
حرکت‌های نامنظم و بی‌هدف دست‌ها، قرار گرفتن عمودی بدن در آب بدون پیشروی، نگاه خیره و وحشت‌زده یا بسته‌بودن چشم‌ها نیز می‌تواند نشانه خطر باشد.سکوت و ناتوانی در درخواست کمک، تلاش برای شناکردن بدون حرکت مؤثر به سمت ساحل و بی‌حالی، کاهش هوشیاری یا بی‌حرکت‌شدن، از دیگر علائمی است که باید جدی گرفته شود.
 
بر اساس این هشدارها، فردی که رفتار غیرعادی در آب دارد و نمی‌تواند خود را به محل امن برساند، باید در وضعیت اضطراری تلقی شود.

هنگام مشاهده فرد در معرض غرق‌شدن چه باید کرد؟

افراد باید از ورود به آب بدون آموزش و تجهیزات لازم خودداری کنند و برای کمک‌کردن، از افراد متخصص، ناجیان غریق یا امدادگران کمک بخواهند. در شرایط اضطراری نیز تماس با اورژانس ۱۱۵ ضروری است.استفاده از جلیقه نجات، شناکردن فقط در مکان‌های مجاز، تنها نگذاشتن کودکان در نزدیکی آب و پرهیز از شنا در آب‌های خطرناک، از مهم‌ترین توصیه‌ها برای پیشگیری از غرق‌شدن است.
 
منبع: فارس
برچسب ها: سلامت و نشاط ، شنا کردن ، ورزش و بازی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۳۷ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
شنا بدون جلیقه باید جریمه داشته باشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
وقتی کسی غرق شده چه باید کرد؟
این رو بگویید تا شاید کسی نجات داده شود.
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