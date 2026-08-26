به گفته برخی منابع، فرستاده ویژه و داماد ترامپ در حال بازدید از مقر سنتکام در تامپا فلوریدا هستند تا در مورد وضعیت نظامی مربوط به ایران توضیحاتی دریافت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - طبق گزارش آکسیوس که روز چهارشنبه منتشر شد، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ در حال بازدید از مقر فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در تامپا، فلوریدا هستند تا در مورد وضعیت نظامی مربوط به ایران توضیحاتی دریافت کنند.

این گزارش به نقل از منبعی آگاه از این موضوع بیان می‌کند که این دو فرستاده در حال حاضر موارد مربوط به مذاکرات با ایران را رهبری می‌کنند، اگرچه جزئیات بیشتری در مورد تماس‌های ادعایی با تهران فاش نشده است.

پیش از این ادعا شده بود که ایالات متحده و ایران در روز‌های آینده توافق آتش‌بس را اعلام خواهند کرد. واشنگتن و تهران در مورد این ادعا اظهار نظری نکرده‌اند.