باشگاه خبرنگاران جوان - کدو سبز از سبزیجات کم‌کالری است که در کنار آب فراوان، مقداری فیبر، ویتامین‌ها و مواد معدنی در اختیار بدن قرار می‌دهد. یک کدو سبز متوسط حدود ۳۳ کالری و ۲ گرم فیبر دارد و منبعی از ویتامین C، ویتامین B۶، فولات و پتاسیم محسوب می‌شود. این مرکز همچنین توصیه می‌کند پوست کدو سبز هنگام مصرف جدا نشود، زیرا بخشی از مواد مغذی آن در پوست قرار دارد.

البته تبدیل کدو سبز به چیپس به این معنا نیست که تمام خواص سبزی تازه بدون تغییر باقی می‌ماند. حرارت می‌تواند بخشی از برخی ویتامین‌ها را کاهش دهد و مقدار دقیق مواد مغذی چیپس نیز به میزان خشک شدن، دمای فر و مدت پخت بستگی دارد. تاکید می‌شود که روش پخت بر میزان حفظ مواد مغذی سبزیجات اثر دارد و روش‌هایی که زمان پخت کوتاه‌تر و تماس کمتری با آب دارند، معمولا به حفظ مواد مغذی کمک بیشتری می‌کنند. بنابراین بهتر است چیپس کدو سبز را یک میان‌ وعده خانگی بر پایه سبزیجات و نه یک خوراکی کاملا بدون کالری یا جایگزین همه مواد غذایی مفید روزانه بدانیم.

مواد لازم برای تهیه چیپس کدو سبز

برای تهیه یک مقدار خانگی چیپس کدو سبز، به چند عدد کدو سبز تازه و سفت، مقدار کمی روغن زیتون، نمک و ادویه‌هایی مانند پاپریکا و فلفل سیاه نیاز دارید. در دستور ارائه‌شده در آرگا، برای ۲ تا ۳ عدد کدو سبز، حدود ۲ قاشق غذاخوری روغن زیتون، یک قاشق چای‌خوری نمک، پودر سبزی، پاپریکا و فلفل سیاه پیشنهاد شده است.

البته مقدار چاشنی‌ها کاملا قابل تغییر است. اگر هدف شما تهیه میان‌وعده‌ای سبک‌تر است، لازم نیست روغن زیادی استفاده کنید. کافی است سطح برش‌های کدو به مقدار کمی روغن آغشته شود. همچنین می‌توان مقدار نمک را کاهش داد و برای ایجاد طعم بیشتر از ادویه‌هایی مانند پاپریکا، آویشن، پودر سیر یا فلفل سیاه استفاده کرد.

کاهش نمک می‌تواند انتخاب مناسبی برای افرادی باشد که به مصرف سدیم رژیم غذایی خود توجه دارند. در الگوی غذایی سالم نیز بر استفاده بیشتر از سبزیجات و انتخاب مواد غذایی متنوع تاکید می‌شود.