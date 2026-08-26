رژیم صهیونیستی با ایجاد یک اندیشکده جعلی، تلاش کرده روایت خود درباره جنگ غزه را وارد پاسخ‌های چت‌بات‌های هوش مصنوعی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گاردین در گزارشی از یک وبسایت حامی رژیم صهیونیستی پرده برداشت که خود را به صورت یک اندیشکده آمریکایی نشان می‌داد. این وبسایت که طی ۹ روز بیش از نیم میلیون کلمه منتشر کرده، تلاش می‌کند محتوای طرفداری از رژیم صهیونیستی تولید کند و آن را به گونه‌ای بهینه می‌کند که چت‌بات‌های هوش مصنوعی به آن استناد کنند. 

این سایت بر اساس مواضع رژیم صهیونیستی مطلب تهیه می‌کند. به طور مثال، از شکنجه اسرای فلسطینی حمایت کرده و بر جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه سرپوش می‌گذارد. همچنین گزارش‌هایی که نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی عمدا مردم غزه را از ورود غذا و کمک‌های بشردوستانه محروم می‌کند، زیر سوال می‌برد. همه این مطالب در پوشش «پژوهش‌های بی‌طرفانه» در این وبسایت عرضه می‌شوند.

این سایت مطالب خود را با نام «مؤسسه هانوفر برای سیاست عمومی» منتشر می‌کند؛ نهادی که ظاهراً به‌عنوان یک شخصیت حقوقی ثبت شده، اما در واقع در هیچ حوزه قضایی وجود ندارد، آدرس فیزیکی ندارد و هیچ کارمند یا نویسنده مشخصی برای گزارش‌های خود معرفی نکرده است. حتی در شرایط استفاده از سایت نیز آمده که قوانین «کشوری که مؤسسه در آن تأسیس شده» بر آن حاکم است، اما مشخص نمی‌کند این کشور کجاست.

بر اساس تحلیل گاردین، مؤسسه هانوفر بین ۶ تا ۱۴ اوت (۱۵ تا ۲۳ مرداد) ۱۲۴ گزارش با مجموع بیش از ۵۶۰ هزار کلمه منتشر کرده است؛ یعنی به‌طور متوسط حدود ۴۵۰۰ کلمه برای هر گزارش. این سایت تنها در روز‌های ۱۲ و ۱۳ اوت، ۷۳ گزارش منتشر کرد که مجموع آنها تقریباً به ۳۵۴ هزار کلمه می‌رسید. 

عنوان هر ۱۲۴ گزارش به‌جز یکی، با سؤالی آغاز می‌شود که شبیه سؤال‌هایی است که یک کاربر ممکن است از یک چت‌بات بپرسد؛ از جمله: «آیا اسرائیل فلسطینیان را از سرزمینشان اخراج کرد؟» و «آیا اسرائیل در غزه نسل‌کشی انجام می‌دهد؟»

نیک کلیولند-استاوت، پژوهشگر مؤسسه کوئینسی که درباره این سایت تحقیق کرده است، به گاردین گفت: «این سایت در وانمود کردن به اینکه مطالبش دانشگاهی است، موفق عمل می‌کند؛ طراحی سایت، لوگو‌ها و همه چیز خوب به نظر می‌رسد. اما هرچه بیشتر آن را می‌خوانید، متوجه می‌شوید که مطالب آن منطقی نیست».

این سایت بخشی از تلاش گسترده‌تر رژیم صهیونیستی برای تاثیر گذاری بر چت‌بات‌های هوش مصنوعی است. گزارش‌های متعددی نشان می‌دهد که این رژیم تلاش دارد با تاثیرگذاری بر پاسخ‌های هوش مصنوعی، بر افکار عمومی تاثیر بگذارد. با این حال، اخیرا تعدادی از مقام‌های اسرائیلی به وبسایت عبری « واینت» گفته‌اند که این کارزار شکست خورده است. یکی از آنها می‌گوید که کابینه «پول زیادی برای این کارزار پرداخت کرد، اما وضعیت فقط بدتر شد».

این موضوع در شرایطی رخ داده که جایگاه این رژیم در افکار عمومی جهان به دلیل جنایات در جنگ غزه به‌شدت سقوط کرده است.

منبع: گاردین

برچسب ها: هوش مصنوعی ، رژیم صهیونیستی ، جنگ غزه
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