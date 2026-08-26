باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور عصر امروز (چهارشنبه ۴ شهریور ماه) در نشست شورای اداری گیلان با اشاره به ظرفیت‌ها و چالش‌های این استان گفت: گیلان در برخی بخش‌ها موفقیت‌های خوبی داشته، اما در برخی حوزه‌ها نیازمند توجه و اقدامات بیشتری است.

او همچنین با اشاره به وضعیت آب آشامیدنی در گیلان افزود: موضوع آب آشامیدنی نیازمند توجه ویژه است، چراکه با وجود برخورداری استان از منابع آبی، آب آشامیدنی مناسب در همه مناطق گیلان در دسترس نیست. معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه کنترل تورم از موضوعات اصلی دولت است، تصریح کرد: یکی دیگر از شاخص‌هایی که در گیلان نیازمند توجه است، سرانه تخت‌های بیمارستانی است.

به گفته قائم‌پناه، گیلان با سرانه ۱۶.۳ تخت بیمارستانی، رتبه بیست‌وچهارم کشور را دارد، در حالی که این استان از نظر تعداد پزشک در رتبه دوم کشور قرار گرفته است؛ بنابراین باید میان تعداد پزشکان و ظرفیت تخت‌های بیمارستانی تناسب ایجاد شود و زیرساخت‌های درمانی توسعه یابد. او به گردشگرپذیر بودن گیلان اشاره کرد و گفت: این استان مقصد گردشگران بسیاری است و زیرساخت‌های گردشگری و درمانی باید متناسب با ظرفیت استان و حضور گردشگران توسعه پیدا کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: گیلان به فضا‌های درمانی و بیمارستانی بیشتری نیاز دارد تا بتواند پاسخگوی نیاز مردم و گردشگران باشد. قائم‌پناه با اشاره به وضعیت آموزشی گیلان تصریح کرد: در حوزه آموزش اقدامات خوبی در این استان انجام شده است، اما با توجه به سوابق و ظرفیت‌های گیلان در حوزه دانشجویی، همچنان نیاز است در این بخش اقدامات بیشتری انجام شود.

او با بیان اینکه جمعیت فعال روستایی گیلان رتبه هشتم کشور را دارد، گفت: باید از این ظرفیت برای توسعه روستاها، رونق اقتصادی و افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های تولیدی استفاده کرد.

لزوم توسعه دولت الکترونیک در حوزه سلامت

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت دولت الکترونیک در حوزه سلامت افزود: دولت الکترونیک، نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده از موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود. قائم‌پناه عدالت آموزشی را نیز مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: انتظار می‌رود در حوزه آموزش تلاش بیشتری صورت گیرد تا امکانات آموزشی به شکل عادلانه‌تری در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی گیلان گفت: این استان در حوزه کشاورزی ظرفیت‌های متنوعی دارد و باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه استان و افزایش تولید استفاده کرد. معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به موضوع ناترازی انرژی افزود: برای کاهش ناترازی باید به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کنیم و انرژی خورشیدی می‌تواند یکی از راهکار‌های مهم در این زمینه باشد.

قائم‌پناه در ادامه بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گیلان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید و تصریح کرد: توسعه این بخش می‌تواند در تأمین انرژی و کاهش فشار ناشی از ناترازی‌ها مؤثر باشد. او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست خارجی دولت وفاق ملی گفت: دولت وفاق ملی و دولت مسعود پزشکیان در شرایطی آغاز به کار کرد که کشور با چالش‌های جدیدی مواجه بود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به سابقه تحریم‌ها و فشار‌های خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران سال‌ها با دشمنی آمریکا، تحریم و جنگ تبلیغاتی مواجه بوده و در کنار آن موضوع گفت‌و‌گو نیز مطرح شده است. قائم‌پناه با تأکید بر ضرورت انسجام ملی تصریح کرد: هیچ ایرانی، با وجود اختلاف‌ها و انتقادها، از وطن خود جدا نیست و همه ایرانیان وطن‌دوست هستند.

به گفته او، مردم و نیرو‌های مسلح با برنامه‌ریزی و هدف مشخص در برابر دشمن ایستادگی کردند و انسجام ملی یکی از عوامل مهم ایستادگی کشور در برابر تهدید‌ها بوده است. معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به تحولات و تهدید‌های اخیر گفت: جمهوری اسلامی ایران دارای رهبری، دولت و ساختار امنیت ملی است و نباید جلوتر از رهبری حرکت کنیم.

قائم‌پناه تأکید کرد: باید پشت سر رهبری بایستیم و در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات، از چارچوب‌های تعیین شده پیروی کنیم. او با اشاره به توان دفاعی کشور افزود: تولید تجهیزات دفاعی و سلاح‌های بازدارنده، از جمله موشک، حاصل سال‌ها برنامه‌ریزی و تقویت توان دفاعی کشور است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور به موضوع تفاهمنامه میان ایران و آمریکا نیز اشاره و تصریح کرد: این تفاهمنامه شامل ۱۴ بند بوده و مواردی از جمله پایان جنگ، عدم آغاز عملیات نظامی علیه یکدیگر، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و مداخله نکردن در امور داخلی کشور‌ها در آن مورد توجه قرار گرفته است.

ظرفیت‌های گیلان فراتر از مرزهای منطقه‌ای است

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان نیز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های استان فراتر از مرز‌های منطقه‌ای است، گفت: تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل، گردشگری، سلامت، آب، فاضلاب و پسماند، گیلان را به یکی از محور‌های اصلی ترانزیت، تأمین کالا‌های اساسی و جذب گردشگر در کشور تبدیل خواهد کرد. او سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به گیلان را فرصتی برای ارائه تصویری دقیق از ظرفیت‌ها، کمبود‌های زیرساختی و پروژه‌های اولویت‌دار استان دانست و افزود: جمع‌بندی این سفر می‌تواند مقدمه‌ای برای سفر رئیس‌جمهور و هیئت دولت به گیلان و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر برای شتاب‌بخشی به روند توسعه استان باشد.

استاندار گیلان با اشاره به بهره‌برداری از طرح‌های مهم فاضلاب، برق، فولاد و صنعت دارو در جریان این سفر تصریح کرد: برخی از این طرح‌ها سال‌ها در انتظار تکمیل بودند و بهره‌برداری از آنها نشان داد که با تمرکز منابع و پیگیری مستمر می‌توان طرح‌های زیرساختی را به نتیجه رساند. حق‌شناس همچنین از همراهی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و گفت: بخش قابل‌توجهی از مسائل گیلان با همکاری دولت و مجلس در مسیر پیگیری قرار گرفته و استمرار این هم‌افزایی می‌تواند روند تکمیل طرح‌ها را سرعت بخشد.

او به افزایش چشمگیر طرح‌های هفته دولت امسال اشاره کرد و افزود: تعداد طرح‌ها نسبت به سال گذشته تقریبا ۲ برابر شده و ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های انجام شده نیز نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی در استان است. استاندار با بیان اینکه گیلان در بخش‌هایی مانند سلامت، راه، فاضلاب، مدیریت پسماند و سدسازی با عقب‌ماندگی تاریخی مواجه است، تصریح کرد: ظرفیت‌های استان زمانی به فرصت‌های ملی تبدیل می‌شود که زیرساخت‌ها نیز متناسب با آنها توسعه یابد.

حق‌شناس پراکندگی منابع میان تعداد زیادی از طرح‌ها را یکی از عوامل طولانی شدن اجرای آنها دانست و گفت: باید با تصمیم‌های شجاعانه، طرح‌های اثرگذار اولویت‌بندی و منابع به‌گونه‌ای تخصیص داده شود که مردم در کوتاهترین زمان ممکن از منافع آ‌نها برخوردار شوند. او همچنین منطقه آزاد انزلی را فرصتی ملی برای توسعه اقتصاد و فناوری خواند و افزود: طراحی شهرکی ۱۰ هکتاری با محوریت هوش مصنوعی در این منطقه در حال انجام است که می‌تواند زمینه حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و گسترش فناوری‌های نوین را فراهم کند.

بنادر گیلان در خدمت تجارت و امنیت غذایی کشور

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انبارداری منطقه آزاد انزلی تصریح کرد: این ظرفیت در کنار بنادر انزلی و کاسپین می‌تواند برای واردات، ذخیره‌سازی و توزیع کالا‌های اساسی در شمال کشور به کار گرفته شود. به گفته حق‌شناس، انتقال بخشی از واردات کالا‌های اساسی به بنادر شمالی، علاوه بر کاهش هزینه حمل‌ونقل، زمان توزیع کالا در استان‌های مختلف را نیز کوتاه می‌کند و جایگاه گیلان را در زنجیره تأمین و امنیت غذایی کشور ارتقا می‌دهد.

او موقعیت آستارا را در کریدور شمال – جنوب منحصر‌به‌فرد اعلام کرد و گفت: برخورداری همزمان از مرز زمینی، دریایی و ریلی، در کنار بنادر، جاده‌ها و فرودگاه رشت، این امکان را فراهم کرده است که گیلان به ویترین کریدور شمال – جنوب و یکی از دروازه‌های اصلی تجارت کشور با منطقه اوراسیا تبدیل شود.

استاندار گیلان با اشاره به گلوگاه رودبار در محور قزوین – رشت نیز گفت: رفع این گلوگاه، علاوه بر کاهش زمان سفر، موجب صرفه‌جویی قابل‌توجه در مصرف سوخت و هزینه‌های حمل‌ونقل خواهد شد و باید به عنوان یک اولویت ملی مورد توجه قرار گیرد.

آب، پسماند و حمل‌ونقل؛ اولویت‌های تصمیم‌گیری

حق‌شناس با تأکید بر نقش گیلان در تأمین محصولات کشاورزی کشور اظهار داشت: تکمیل سد‌های نیمه‌تمام استان که از آغاز ساخت برخی از آنها بیش از دو دهه می‌گذرد، برای پایداری تولید برنج و دیگر محصولات راهبردی ضروری است.

او مدیریت پسماند را نیز از مطالبات جدی مردم گیلان دانست و افزود: با ایجاد زیرساخت‌های مناسب می‌توان بخشی از پسماند‌ تر را به چرخه تولید بازگرداند، حجم دفن زباله را کاهش داد و طرح‌های چندین‌ساله این حوزه را از بلاتکلیفی خارج کرد.

منبع:صداوسیما