جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در بخش‌هایی از محور‌های شمالی، آزادراه‌های تهران ـ کرج ـ قزوین و تهران ـ ساوه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی اظهار کرد: در مسیر جنوب به شمال محور کرج ـ چالوس، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران ـ شمال نیز در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و محدوده تونل البرز تا انتهای آزادراه، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

محبی ادامه داد: در مسیر جنوب به شمال محور هراز نیز در محدوده‌های مشاء، لاسم، آب‌اسک، شاهاندشت و سه‌راهی چلاو، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت ترافیکی محور فیروزکوه گفت: در مسیر شمال به جنوب این محور، محدوده شهر دماوند با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

وی همچنین از ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین ـ رشت، محدوده دولت‌آباد خبر داد و افزود: ترافیک در محور قدیم تهران ـ بومهن نیز در محدوده تقاطع اتوبان شهید بابایی و جاجرود نیمه‌سنگین گزارش شده است.

محبی ادامه داد: در آزادراه تهران ـ پردیس، حد فاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۱ و محدوده تونل شماره ۴، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی آزادراه‌های منتهی به تهران گفت: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین، در محدوده شهرک جهان‌نما تا استاندارد، پل حسین‌آباد تا پل حصارک همچنین محدوده‌های پل کردان و نظرآباد، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز در محدوده مهرشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

وی ادامه داد: در آزادراه تهران ـ ساوه نیز محدوده نسیم‌شهر با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

محبی درباره وضعیت محور‌های مسدود نیز اظهار کرد: محور طالقان ـ هشتگرد در محدوده شهرک طالقان تا دو راهی فشند ـ آردهه، به‌عنوان محور غیرشریانی مسدود است.

وی همچنین گفت: در مسیر شمال به جنوب محور کرج ـ چالوس و آزادراه تهران ـ شمال نیز محدودیت تردد اعمال شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر، پیش از حرکت از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و در طول مسیر با رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب و توجه کامل به علائم و توصیه‌های پلیس، ایمنی خود و دیگر کاربران جاده را در اولویت قرار دهند.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس راهور ، جاده چالوس
خبرهای مرتبط
جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال از ساعت ٩ یک‌طرفه می‌شود
ترافیک در محور‌های چالوس و هراز سنگین است
جاده چالوس از ساعت ۸ صبح یک‌طرفه می‌شود
یکطرفه شدن جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال از ساعت ۱۳ امروز
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی برای آخر هفته اعلام شد
پلاک‌های فک‌شده ۹ ماه در انبار نگهداری می‌شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال از ساعت ٩ یک‌طرفه می‌شود
آخرین اخبار
جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال از ساعت ٩ یک‌طرفه می‌شود
پیگیری وضعیت خلبانان ایرانی از طریق کمیته بین‌المللی صلیب سرخ
دستگیری دو موبایل‌قاپ سریالی در افسریه
پرداخت ۳.۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی
شقایق الیفرا قابلیت سوءاستفاده برای مصارف اعتیادی را ندارد
کالابرگ مردادماه مشمولان احراز سکونت شارژ شد
کشف محموله ۵۴۵ کیلویی تریاک در اتوبان آزادگان
نقشه راه نجات یوز ایرانی/ از خروج شتر‌های آزاد تا احیای کریدور‌های زیستگاهی
تاکید دادستان تهران بر رسیدگی سریع، دقیق و قاطع به پرونده‌های ارزی و تراستی