باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی اظهار کرد: در مسیر جنوب به شمال محور کرج ـ چالوس، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران ـ شمال نیز در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و محدوده تونل البرز تا انتهای آزادراه، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

محبی ادامه داد: در مسیر جنوب به شمال محور هراز نیز در محدوده‌های مشاء، لاسم، آب‌اسک، شاهاندشت و سه‌راهی چلاو، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت ترافیکی محور فیروزکوه گفت: در مسیر شمال به جنوب این محور، محدوده شهر دماوند با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

وی همچنین از ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین ـ رشت، محدوده دولت‌آباد خبر داد و افزود: ترافیک در محور قدیم تهران ـ بومهن نیز در محدوده تقاطع اتوبان شهید بابایی و جاجرود نیمه‌سنگین گزارش شده است.

محبی ادامه داد: در آزادراه تهران ـ پردیس، حد فاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۱ و محدوده تونل شماره ۴، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی آزادراه‌های منتهی به تهران گفت: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین، در محدوده شهرک جهان‌نما تا استاندارد، پل حسین‌آباد تا پل حصارک همچنین محدوده‌های پل کردان و نظرآباد، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز در محدوده مهرشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

وی ادامه داد: در آزادراه تهران ـ ساوه نیز محدوده نسیم‌شهر با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

محبی درباره وضعیت محور‌های مسدود نیز اظهار کرد: محور طالقان ـ هشتگرد در محدوده شهرک طالقان تا دو راهی فشند ـ آردهه، به‌عنوان محور غیرشریانی مسدود است.

وی همچنین گفت: در مسیر شمال به جنوب محور کرج ـ چالوس و آزادراه تهران ـ شمال نیز محدودیت تردد اعمال شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر، پیش از حرکت از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و در طول مسیر با رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب و توجه کامل به علائم و توصیه‌های پلیس، ایمنی خود و دیگر کاربران جاده را در اولویت قرار دهند.

منبع: پلیس