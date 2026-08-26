باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر به‌زودی در بحبوحه تلاش‌های دیپلماتیک و گفتگوها درباره جنگ اخیر، به تهران سفر خواهد کرد. این خبر را رسانه‌ای عربی با استناد به یک منبع دیپلماتیک گزارش کرده است.

آل‌ثانی ممکن است فردا (پنجشنبه) وارد تهران شود، اما زمان دقیق سفر او اعلام نشده است.

او روز گذشته در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزیران امور خارجه ایران و عمان، درباره آخرین تحولات منطقه گفت‌و‌گو کرد.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اخیرا اعلام کرده که تلاش‌های دوحه برای فراهم کردن زمینه بازگشت به مذاکرات درباره ایران همچنان ادامه دارد، اما تاکنون تحول جدیدی در این زمینه حاصل نشده است.

منبع: میدل ایست مانیتور