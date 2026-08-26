رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با بیان اینکه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره جنگ علیه کشورمان وجود داشته است، گفت: اینکه ما فکر کنیم زمانی خواهد رسید که با آمریکا و رژیم صهیونیستی به یک صلح پایدار خواهیم رسید،ساده‌اندیشی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ دهقان رئیس بنیاد مستضعفان اظهارداشت: از زمان پیروزی انقلاب تا کنون همواره جنگ علیه کشور ما وجود داشته و پس از این هم وجود خواهد داشت.رئیس بنیاد مستضعفان اظهار داشت: آمریکایی‌ها همواره در مورد جمهوری اسلامی ایران یا به دنبال براندازی نظام ما بوده‌اند و یا بحث تغییر رفتار جمهوری اسلامی را مطرح کرده‌اند و به دنبال این بودند که جمهوری اسلامی هنجارها و نظم مورد نظر آنها را بپذیرد.

دهقان خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های آمریکایی‌ها منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران است. آنها همواره به دنبال این بوده‌اند تا پیام انقلاب به جهان مخابره نشود و مفاهیم انقلاب مردمی ایران از پایه تهی شود. با این وضعیت آیا می‌شود تصور کرد که آمریکایی‌ها با ما سر سازگاری داشته باشند و با نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی به صلح برسند؟

رئیس بنیاد مستضعفان اظهار داشت: رئیس جمهور آمریکا از یک سو می‌گوید که ما می‌خواهیم ملت ایران را ثروتمند کنیم و از سوی دیگر عنوان می‌کند که به دنبال چپاول نفت و گاز این مملکت است. آیا جمع این دو با هم ممکن است؟

دهقان با تاکید بر اینکه به هیچ وجع نظم جهانیِ نظام سلطه را نمی‌پذیریم، گفت: همه اندیشمندان و استراتژیست‌ها در سطح جهان به این مسئله اذعان داشته و دارند که آمریکا در جنگ علیه ایران شکست خورده است.

رئیس بنیاد مستضعفان اظهار داشت: درست است که ما در جنگ رمضان آسیب‌های زیادی دیدیم و از همه مهم‌تر رهبر عزیزمان را از دست دادیم، اما خون رهبر شهیدمان دستمایه‌ای برای وحدت و انسجام ملی به منظور مقابله با دشمن آمریکایی شد و جنگ رمضان هیمنه آمریکا را در سطح جهان فرو ریخت.

دهقان خاطرنشان کرد: امروز در دید جهانیان دیگر نه آمریکا، آمریکای دوران قبل از جنگ است و نه ایران، ایران قبل از جنگ و این یک دستاورد بزرگ برای ماست.

وی ادامه داد: توانمندی ما در اینجا است که یک چیز را در دل و جان خودمان بنشانیم. عنصر اصلی قدرت‌ساز جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی تا به امروز، عنصر رهبری و ولی فقیه بوده است. رهبری بوده که وحدت ایجاد کرده، به جامعه جهت داده، جامعه را بسیج کرده و به ما نشان می‌دهد کدام طرف جریان تاریخی ایستاده‌ایم.

دهقان خاطرنشان کرد: نتیجه جنگ رمضان این بود که همراهی نیروهای مسلح و مردم به ناکامی دشمن در رسیدن به اهدافش انجامید؛ نشان داد که دشمن قادر به اقدام تمام‌کننده نیست و نشان داد که وفاق و ایستادگی جواب می‌دهد.

وی همچنین به برگزاری رویداد جایزه تعالی و رشد شرکت‌های بنیادی در این رویداد اشاره کرد و گفت: از آنجا که ذات تعالی، بهبود مستمر است، حتما باید به آنچه هستیم بسنده نکنیم و این را بدانیم که قرار است چهره مجموعه بنیاد در هر گام تغییر کند و در هر گام به سمت توانمندتر شدن حرکت کنیم.

رئیس بنیاد مستضعفان اظهار داشت: ما امروز در کشور چند عنصر قدرت‌ساز داریم که باید با استفاده صحیحی از این عناصر، دستاوردسازی کنیم و دستاوردسازی هم برای کشور یک چیز بیشتر نیست و آن این است که آمریکا را سر جایش بنشانیم و این کشور بپذیرد که ایران یک نظام تسلیم‌شدنی در برابر خواسته‌های او نیست.

وی افزود: ما امروز حضور یک‌پارچه مردم با اعتقاد راسخشان را در صحنه داریم. ما در عرصه نظامی دشمن را به عقب‌نشینی وادار کرده‌ایم و این دستاورد نظامی بزرگی است. ما توانسته‌ایم ظرفیت‌های هسته‌ای خود را که دشمن به دنبال نابودی آن بود، حفظ کنیم و در اختیار داشته باشیم. ما اهرم تنگه هرمز را داریم که عنصر تعیین‌کننده‌ای است.

دهقان خاطرنشان کرد: با وجود همه آسیب‌هایی که آمریکایی‌ها به کشور ما وارد کردند، توانستیم پایداری نظام سیاسی را داشته باشیم. ما یک نقطه امید بسیار روشنی را در ذهن جامعه خودمان و در سطح جهان روشن کردیم و آن این‌که آمریکا شکست‌پذیر است.

رئیس بنیاد مستضعفان اظهار داشت: امروز ملت ما در موضعی است که با حفظ همه شئوناتی که عزت اسلامی ما را تامین می‌کند، بتواند آنچه را که به صحنه آورده نقد کند و مابه‌ازای آن را بتواند هم در داخل کشور و هم در سطح منطقه‌ای و جهانی دریافت کند و این کار حتماً انجام خواهد شد.

دهقان اظهار داشت: جنگ رمضان باعث وحدت و همدلی در کشور شد و نشان داد که ایستادگی و مقاومت نتیجه‌بخش است. علاوه بر این، این جنگ نشان داد که مردم و نیروهای مسلح ید واحده هستند و عمق راهبردی نیروهای مسلح ما ملت بوده و هستند که در صحنه حضور دارند.

وی افزود: نتیجه جنگ رمضان نه به تسلیم و نه به زیاده‌خواهی و آری به حفظ عزت و شرف و منافع ملی بود. مردم در این جنگ همه اختلاف سلیقه‌ها را کنار گذاشتند و یکدل و یکصدا پای منافع ملی خود در برابر دشمن ایستادند

برچسب ها: بنیاد مستضعفان ، اقتصاد
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