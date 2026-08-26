باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت خزانهداری آمریکا یک گروه حامی فلسطین مستقر در انگلیس را که به نام «اقدام فلسطین» شناخته میشود، تحریم کرده و آن را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا که مسئول اجرای تحریمهای اقتصادی این کشور است، در آخرین بهروزرسانی خود نام این گروه را به فهرست اتباع و اشخاص مسدودشده ویژه اضافه کرد.
این گروه که در سال ۲۰۲۰ تأسیس شده، هدف خود را «پایان دادن به مشارکت در رژیم نسلکش و آپارتاید اسرائیل» اعلام میکند و تا کنون صدها تجمع حمایت از غزه را در انگلیس برنامهریزی کرده است.
منبع: آناتولی