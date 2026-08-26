باشگاه خبرنگاران جوان- عباس علی‌آبادی وزیر نیرو روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرح آبرسانی سرانی به شهر‌های خراسان شمالی، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح، گفت: منابع مالی این طرح تامین می‌شود و با استفاده از ظرفیت‌های مالی، تکمیل آن باید سرعت بگیرید.

وی افزود: برای تسریع در اجرای طرح، امکان تامین اعتبار در قالب‌های مختلف مالی از جمله اوراق خزانه و مرابحه وجود دارد و در صورت استفاده از ظرفیت اوراق مرابحه، می‌توان منابع بیشتری برای تکمیل طرح اختصاص داد.

وزیر نیرو تصریح کرد: گرچه در شرایط دشوار اقتصادی قرار داریم، اما باید کشور را بسازیم و طرح‌های مهمی از جمله آبرسانی سرانی با جدیت دنبال شود.

علی آبادی بیان کرد: برای این طرح تاکنون حدود ۲ همت تامین مالی شده است و باید مسوولان مربوطه برای پیشرفت آن تلاش بیشتری انجام دهند.

وی در ادامه با اشاره به موضوع تامین آب صنایع استان، بر اهمیت بازچرخانی آب تاکید کرد و گفت: در حوزه آب صنایع، مهم‌ترین مورد، بازچرخانی و استفاده مجدد از آب است و باید این موضوع با جدیت دنبال شود.

وزیر نیرو افزود: صنایع بخشی از مردم هستند و تامین آب مورد نیاز آنها باید در چارچوب مدیریت صحیح منابع آب و توسعه پایدار باشد.

وزیر نیرو در سفر ۲ روزه خود به خراسان‌شمالی، امروز چهارشنبه از طریق فرودگاه بجنورد وارد استان شد و مورد استقبال استاندار و نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌شمالی قرار گرفت.

وی در نخستین برنامه سفر خود، ۲۷ نیروگاه خورشیدی احداث شده در مدارس استان را به صورت همزمان افتتاح کرد و پس از آن با حضور در شهرک گلستان بجنورد، هفت هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی را به صورت متمرکز افتتاح کرد.

بازدید از طرح انتقال آب سرانی نیز از دیگر برنامه‌های وزیر نیرو در نخستین روز سفر به خراسان‌شمالی بود.

برنامه سفر وزیر نیرو فردا پنجشنبه نیز ادامه خواهد داشت و وی در سفر به شهرستان اسفراین، نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی و ساختمان مرکز بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اسفراین را افتتاح خواهد کرد.

سفر وزیر نیرو به خراسان‌شمالی در شرایطی انجام می‌شود که تامین آب پایدار، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تکمیل طرح‌های زیرساختی، از مهم‌ترین مطالبات و اولویت‌های استان محسوب می‌شود و طرح انتقال آب سرانی به عنوان یکی از پروژه‌های راهبردی، نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده آبی شمال‌شرق کشور خواهد داشت.