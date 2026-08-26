در مرداد ماه ۱۴۰۵، تورم ماهانه با نرخ ۳.۷ درصدی نشانه‌های ثبت کاهش شتاب تورم که از سه ماه قبل شروع شده بود را نمایان ساخت.

باشگاه خبرنگاران جوان -  ماجد معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: در مرداد ماه ۱۴۰۵، تورم ماهانه با نرخ ۳.۷ درصدی نشانه‌های ثبت کاهش شتاب تورم که از سه ماه قبل شروع شده بود را نمایان ساخت.

او ادامه داد: تورم ماهانه در اردیبهشت ماه با ۸.۵ درصد به اوج خود رسید که در نتیجه عوامل مختلف، این روند صعودی از ماه‌ها قبل شروع شده بود. از جمله این عوامل، شرایط اقتصادی کشور در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در تیرماه ۱۴۰۴ بود که موجبات رشد نقدینگی و انتظارات تورمی را در سال گذشته ایجاد کرده بود که با رخدادهای بعدی در طی سال گذشته از جمله جنگ تحمیلی رمضان و محاصره اقتصادی و سایر عوامل دیگر، تشدید شده و فشار رو به بالایی جهت افزایش نرخ تورم را ایجاد کرده بود. 

به گفته ماجد، با توجه به اینکه تغییر شرایط، آثار خود را با وقفه روی شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نشان می‌دهد، شاهد آثار تورمی رخدادهای مذکور طی ماه‌های آخر سال گذشته و سال جاری بودیم. بانک مرکزی با علم به این موضوع، سیاست‌های پولی و سیاست‌های احتیاطی خود را از اوایل خرداد سال جاری جهت مهار شتاب تورم در وهله اول و سپس کاهش نرخ در ماه‌های آینده شروع کرد و آثار این اقدامات در طی سه ماه گذشته در کنترل شتاب تورم قابل مشاهده است. 

وی افزود: در ادامه بانک مرکزی مصمم به ادامه سیاست‌های کنترل تورم در کنار تامین مالی هدفمند بخش‌های آسیب دیده و زنجیره‌های تولید با استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای است.

برچسب ها: نرخ تورم ، تورم ماهانه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۱۳
Iran (Islamic Republic of)
مجی
۰۰:۵۶ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
4 کیلو سیب زمینی میخردی 100 هزار تومن الان شده 4 کیلوش 300 هزار بدبخت مردم از دست اینا به خاک نشستن
۲
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۷ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
ماشالله کاهش تورم
۰
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۶ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
زرشششششک
۰
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۸ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
کاهش شتاب تورم!!!!!!!!😫😭
۰
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۱ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
جوک سال
۰
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۹ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
این بنده خدا تورم امسال رو میگی یا سال ۴۰سال پیش؟!!!
۰
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۷ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
به به واقعا شاهکار کرده اید دقیقا بگید کدام تورم کاهش پیدا کرده تا ما هم بدانیم ؟!
۰
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۲ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
چقدر شما رو دارید
۰
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۱ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
کاهش تورم ؟
۰
۲۰
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