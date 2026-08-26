باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در مراسم افتتاح متمرکز پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی گفت: امروز در هفته دولت سال ۱۴۰۵، کشور روزهای خطیری را پشت سر گذاشته و به فضل خدا و با همدلی و اتحاد مردم، روزهای بزرگی را پیش رو خواهد داشت.

صادق با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در این مراسم افزود: برای من و همکارانم، حضور رئیس‌جمهور با وجود همه مشغله‌ها، مایه دلگرمی فوق‌العاده است. این پنجمین افتتاح متمرکز وزارت راه و شهرسازی است که در این دو سال در خدمت رئیس‌جمهور هستیم.

وی ادامه داد: با تلاشی که در جبهه زیرساخت‌ها صورت پذیرفت، امروز هر پروژه فقط یک سازه عمرانی نیست، بلکه نشانه‌ای از ایستادگی است. در روزهایی که دشمن تلاش می‌کرد چرخه حمل‌ونقل کشور را متوقف و ساخت مسکن را زمین‌گیر کند، همکاران من سنگر سازندگی را رها نکردند و استوار در مسیر توسعه گام برداشتند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز شاهد بهره‌برداری از یک میلیون و ۲۹۵ هزار واحد مسکن شهری و روستایی و واگذاری زمین در چارچوب قانون حمایت از خانواده و طرح جوانی جمعیت و همچنین بهره‌برداری از یک هزار و ۴۸۵ پروژه کلان در حوزه‌های حمل‌ونقل، شهرسازی، بازآفرینی شهری، هواشناسی و دیگر حوزه‌های مرتبط با این وزارتخانه هستیم.

صادق ارزش ریالی این پروژه‌ها را بالغ بر ۲۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در حوزه مسکن، هدف ما سکونت واقعی مردم و توجه به تأمین زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبان سکونت بوده است و در حوزه حمل‌ونقل نیز برای ارتقای سطح سرویس، سرعت‌بخشی به مبادلات، ارتقای امنیت جابه‌جایی کالا و مسافر، رفع گلوگاه‌های ترانزیتی و تثبیت جایگاه ایران در کریدورهای جهانی تلاش کرده‌ایم.

وی با اشاره به افتتاح پروژه‌های کریدوری اظهار کرد: افتتاح ۱۶۱ کیلومتر از کریدور بزرگراهی شمال به جنوب با ارزش بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان و ۸۱ کیلومتر از کریدور بزرگراهی ساحلی با ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سیستان و بلوچستان، نشانگر عزم این دولت برای استفاده از ظرفیت کریدورها در راستای بسط عدالت منطقه‌ای، همزمان با پیشبرد دیپلماسی حمل‌ونقل است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: وقتی امروز در کنار سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بهسازی بندر شهید رجایی، از نیروگاه‌های خورشیدی در تهران و آذربایجان شرقی بهره‌برداری می‌کنیم و بیش از یک هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در شبکه آب و فاضلاب فرودگاه ساری، در کنار مرکز کنترل عملیات سایبری صنعت هوایی، به مردم تقدیم می‌شود، نشان می‌دهد گستره مأموریت‌های این وزارتخانه برای حضور در میدان بسیار وسیع است.

صادق تأکید کرد: این گزارش‌ها و گزارش‌های بعدی فقط فهرست آمار نیست، بلکه فهرست وفای به عهد است. پشت این کارنامه، هزاران نفر ایستاده‌اند؛ پیمانکاران بخش خصوصی با وجود مطالباتی که دارند، کارگران، مهندسان، مشاوران، کارشناسان و مدیران ما، همه با وفاق برای اعتلای ایران تلاش می‌کنند و سربازان خط مقدم آبادانی کشور هستند.

وی خاطرنشان کرد: قطعاً آنچه انجام شده، در برابر عظمت ملت ایران گامی کوچک است. هفته دولت برای ما زمان بازخوانی این عهد است؛ دولت پای کار مردم است و تا زمانی که مسئله‌ای بر روی زمین مانده باشد، کار ما تمام نشده است.

وزیر راه و شهرسازی در پایان از حمایت‌های رئیس‌جمهور و همراهی بدنه توانمند وزارت راه و شهرسازی قدردانی کرد و گفت: امیدوارم شیرینی این پروژه‌ها در تسهیل زندگی مردم و رونق اقتصاد کشور مؤثر باشد.