معاون برنامه‌ریزی جامع تولید گروه سایپا، از کاهش بیش از ۸۴ درصدی خودروهای ناقص این گروه در ابتدای شهریور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدرضا صبوری، معاون برنامه‌ریزی جامع تولید گروه سایپا با اعلام اين خبر، افزود: با برنامه‌ریزی منسجم، همراهی زنجیره تأمین و تلاش کارکنان سایپا، تعداد خودروهای ناقص از حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه در هفته نخست خردادماه به کمتر از ۲ هزار دستگاه در ابتدای شهریورماه کاهش یافت و این روند تا صفرشدن خودروهای ناقص تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه‌ها و اقدامات راهبردی این گروه در حوزه تولید و زنجیره تأمین اظهار کرد: یکی از اقدامات راهبردی گروه سایپا، کاهش خودروهای ناقص بود که در هفته نخست خردادماه، شرکت سایپا و پارکینگ‌های جانبی آن حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودروی ناقص داشتند.

وی افزود: با همکاری و همراهی زنجیره تأمین، برنامه‌ریزی‌های منسجم و مهم‌تر از آن، تعامل و همکاری کارکنان خدوم شرکت سایپا، به‌ویژه کارگران زحمتکش این شرکت، توانستیم این تعداد را تا ابتدای شهریورماه به کمتر از ۲ هزار دستگاه برسانیم که نشان‌دهنده کاهش بیش از ۸۴ درصدی خودروهای ناقص است.

معاون برنامه‌ریزی جامع تولید گروه سایپا با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین قطعات و ملزومات تولید انجام شده است، گفت: با تداوم این روند، تعداد خودروهای ناقص تا پایان شهریورماه به صفر خواهد رسید.

وی ادامه داد: در حال حاضر در محصولات شاهین و کوییک سایپا خودروی ناقصی نداریم و تعداد محدودی خودرو باقی مانده است که برای تکمیل‌کاری و تجاری سازی آنها نیز برنامه‌ریزی لازم انجام شده است.

وی، تولید عبور مستقیم را دومین راهبرد سایپا در کنار کاهش خودروهای ناقص عنوان کرد و افزود: برای ما بسیار مهم بود که این دو راهبرد را به موازات و توأم با یکدیگر پیش ببریم. در دو ماه اخیر در شرکت سایپا هیچ خودروی ناقصی تولید نکرده‌ایم و تمام تولیدات به صورت عبور مستقیم انجام شده است.

صبوری تصریح کرد: محصول پس از طی فرآیند تولید و بدون کسری قطعه، تجاری‌سازی شده و به مشتریان تحویل می‌شود.

افزایش تیراژ تولید همزمان با کاهش خودروهای ناقص

معاون برنامه‌ریزی جامع تولید گروه سایپا در ادامه با اشاره به افزایش تیراژ تولید گفت: همزمان با اجرای دو راهبرد کاهش خودروهای ناقص و تولید عبور مستقیم، افزایش تیراژ تولید را نیز دنبال کرده‌ایم.

وی افزود: تیراژ تولید روزانه شرکت سایپا در هفته نخست خردادماه حدود ۳۵۰ دستگاه بود که با یک روند افزایشی، به حدود ۵۵۰ دستگاه رسیده است و امیدواریم تا هفته آینده این عدد به ۶۰۰ دستگاه برسد.

صبوری با قدردانی از زنجیره تأمین گفت: امیدواریم این همکاری ادامه‌دار باشد تا بتوانیم به تولید روزانه برنامه‌ریزی‌شده خود بازگردیم.

معاون برنامه‌ریزی جامع تولید گروه سایپا خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه اصلی که طبق MPS تدوین کرده‌ایم، هدف‌گذاری تولید روزانه ۱۸۰۰ دستگاه است و تلاش می‌کنیم در سریع‌ترین زمان ممکن به این عدد برسیم.

برچسب ها: خودرو ، تولید خودرو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۵ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
لطفا شاهین ثبت نامی ب موعد تحویل مهر 1404 رو تحویل بدید خسته شدیم
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۰ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
یه طرح خلق الساعه دیگه تعرفه خودرو ۱۰۰ درصد بشه و مناطف ازاد ۶۰ درصد بدیم برا کالابرگ
اولا که چه ربطی بهم دارند بعد ظاهرش بهانه کالابرگه باطنش نفوذ خودرویی ها است
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۹ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
جناب معاون فکر کنم تا اون موقع آنچه که به صفر خوهد رسید تولید باشد
۰
۲
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