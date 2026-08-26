باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدرضا صبوری، معاون برنامهریزی جامع تولید گروه سایپا با اعلام اين خبر، افزود: با برنامهریزی منسجم، همراهی زنجیره تأمین و تلاش کارکنان سایپا، تعداد خودروهای ناقص از حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه در هفته نخست خردادماه به کمتر از ۲ هزار دستگاه در ابتدای شهریورماه کاهش یافت و این روند تا صفرشدن خودروهای ناقص تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامهها و اقدامات راهبردی این گروه در حوزه تولید و زنجیره تأمین اظهار کرد: یکی از اقدامات راهبردی گروه سایپا، کاهش خودروهای ناقص بود که در هفته نخست خردادماه، شرکت سایپا و پارکینگهای جانبی آن حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودروی ناقص داشتند.
وی افزود: با همکاری و همراهی زنجیره تأمین، برنامهریزیهای منسجم و مهمتر از آن، تعامل و همکاری کارکنان خدوم شرکت سایپا، بهویژه کارگران زحمتکش این شرکت، توانستیم این تعداد را تا ابتدای شهریورماه به کمتر از ۲ هزار دستگاه برسانیم که نشاندهنده کاهش بیش از ۸۴ درصدی خودروهای ناقص است.
معاون برنامهریزی جامع تولید گروه سایپا با بیان اینکه برنامهریزیهای لازم برای تأمین قطعات و ملزومات تولید انجام شده است، گفت: با تداوم این روند، تعداد خودروهای ناقص تا پایان شهریورماه به صفر خواهد رسید.
وی ادامه داد: در حال حاضر در محصولات شاهین و کوییک سایپا خودروی ناقصی نداریم و تعداد محدودی خودرو باقی مانده است که برای تکمیلکاری و تجاری سازی آنها نیز برنامهریزی لازم انجام شده است.
وی، تولید عبور مستقیم را دومین راهبرد سایپا در کنار کاهش خودروهای ناقص عنوان کرد و افزود: برای ما بسیار مهم بود که این دو راهبرد را به موازات و توأم با یکدیگر پیش ببریم. در دو ماه اخیر در شرکت سایپا هیچ خودروی ناقصی تولید نکردهایم و تمام تولیدات به صورت عبور مستقیم انجام شده است.
صبوری تصریح کرد: محصول پس از طی فرآیند تولید و بدون کسری قطعه، تجاریسازی شده و به مشتریان تحویل میشود.
افزایش تیراژ تولید همزمان با کاهش خودروهای ناقص
معاون برنامهریزی جامع تولید گروه سایپا در ادامه با اشاره به افزایش تیراژ تولید گفت: همزمان با اجرای دو راهبرد کاهش خودروهای ناقص و تولید عبور مستقیم، افزایش تیراژ تولید را نیز دنبال کردهایم.
وی افزود: تیراژ تولید روزانه شرکت سایپا در هفته نخست خردادماه حدود ۳۵۰ دستگاه بود که با یک روند افزایشی، به حدود ۵۵۰ دستگاه رسیده است و امیدواریم تا هفته آینده این عدد به ۶۰۰ دستگاه برسد.
صبوری با قدردانی از زنجیره تأمین گفت: امیدواریم این همکاری ادامهدار باشد تا بتوانیم به تولید روزانه برنامهریزیشده خود بازگردیم.
معاون برنامهریزی جامع تولید گروه سایپا خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه اصلی که طبق MPS تدوین کردهایم، هدفگذاری تولید روزانه ۱۸۰۰ دستگاه است و تلاش میکنیم در سریعترین زمان ممکن به این عدد برسیم.