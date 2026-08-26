باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان ظهر امروز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵، در آیین افتتاح متمرکز پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی در هفته دولت، با گرامی‌داشت یاد تمامی شهدایی که در تجاوزها و تهاجمات ناجوانمردانه اخیر جان خود را از دست دادند، گفت: پیش از هر چیز باید از وزیر راه و شهرسازی، معاونان، مدیران، استانداران، فرمانداران، پیمانکاران و مردم عزیزی که برای اجرای این طرح‌ها تلاش کردند، تشکر و قدردانی کنم.

رئیس جمهور اجرای این پروژه‌ها را نشانه تداوم خدمت‌رسانی در شرایط سخت کشور دانست و افزود: در وضعیت جنگ اقتصادی قرار داریم. جنگ موشکی را همه می‌بینند، اما ممکن است فشارهای جنگ اقتصادی به این آسانی دیده و احساس نشود.

پزشکیان با قدردانی از دست‌اندرکاران اجرای پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: کاری که در چنین فضا و شرایط جنگی شکل می‌گیرد، قابل قدردانی است. شاید اگر در شرایط عادی قرار داشتیم، نمی‌توانستیم به این اندازه کار کنیم. با وجود اینکه تحت فشار و در حال جنگ هستیم، این دستاوردها ارزشمند و شایسته تقدیر است.

رئیس جمهور با بیان اینکه امکان دستیابی به نتایج بهتر وجود دارد تصریح کرد: معتقدم می‌توانیم بسیار بهتر از این عمل کنیم. قادریم با همدلی و همراهی مردم عزیز، مسئولیت‌پذیری مدیران و حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، مشکلات کشور را با سرعت برطرف کنیم.

پزشکیان با گرامی‌داشت هفته وحدت خاطرنشان کرد: امیدوارم به برکت هفته مبارکی که در آن قرار داریم، دست در دست یکدیگر بگذاریم و ایران عزیز را آباد و سربلند کنیم.

رئیس جمهور با درود به روح امام راحل، قائد شهید، فرماندهان، سرداران، امرا، مردان، زنان و کودکان شهید و همچنین شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای دولت، بر ادامه مسیر خدمت و سازندگی در کشور تأکید کرد.

پزشکیان با افتتاح برخط پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی گفت: به مناسبت هفته دولت، ۱۳۰ هزار و ۲۹۵ واحد مسکونی شهری و روستایی و ۱۴۸۵ پروژه در حوزه‌های حمل‌ونقل، شهرسازی، بازآفرینی شهری و هواشناسی با ارزش بیش از ۲۱۴ هزار میلیارد تومان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس جمهور با قدردانی از عوامل اجرای پروژه‌ها و برگزارکنندگان این مراسم افزود: از نمایندگان، وزیر راه و شهرسازی، استانداران، مدیران، قاری قرآن، مجری برنامه، خبرنگارانی که در حال تهیه و ثبت تصاویر این مراسم هستند و همه عزیزانی که زحمت کشیدند، تشکر و قدردانی می‌کنم و به همه خدا قوت می‌گویم.

پزشکیان تأکید کرد: به کوری چشم دشمنان، کشورمان را آباد خواهیم کرد، ان‌شاءالله.

در این مراسم، ۱۳۰ هزار و ۲۹۵ واحد مسکن شهری و روستایی و ۱۴۸۵ پروژه در حوزه‌های حمل‌ونقل، شهرسازی، بازآفرینی شهری و هواشناسی با ارزش بیش از ۲۱۴ هزار میلیارد تومان به‌صورت متمرکز افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

از مجموع واحدهای مسکونی افتتاح‌شده، ۸۶ هزار و ۸۳۶ واحد به مسکن شهری و ۴۳ هزار و ۴۵۹ واحد به مسکن روستایی اختصاص دارد.

همچنین واگذاری ۲۴ هزار و ۷۵ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت، ۱۳۸۶ پروژه حمل‌ونقل با ارزش ۲۱۳ هزار میلیارد تومان، ۶ پروژه بازآفرینی شهری با ارزش ۱۱۵ میلیارد تومان، ۵۲ پروژه هواشناسی با ارزش ۲۲۳ میلیارد تومان و ۳۵ پروژه در سایر حوزه‌های مرتبط با ارزش ۳۱۰۰ میلیارد تومان، در برنامه افتتاح متمرکز قرار گرفت.

این افتتاح‌ها به‌صورت منتخب در ۱۳ استان کشور برگزار شد و پروژه‌های آماده افتتاح و بهره‌برداری، علاوه بر واحدهای مسکونی شهری و روستایی، آسفالت راه‌های فرعی و روستایی، بازسازی پل‌ها و ابنیه فنی، رفع نقاط پرحادثه و بهسازی و آسفالت راه‌ها را شامل می‌شود.

افتتاح بخش‌هایی از آزادراه تبریز ـ صوفیان و آزادراه مراغه ـ هشترود، شناورهای چندمنظوره امداد و نجات دریایی ساخت داخل در بنادر نوشهر و امیرآباد و اجرای تعمیرات اساسی در بندر شهید رجایی، از دیگر پروژه‌های افتتاح‌شده است.

ورود ۱۷ فروند هواپیمای جدید با ظرفیتی معادل ۲۹۰۰ صندلی مسافر به ناوگان پروازی کشور، تکمیل و افتتاح بخشی از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور، بهسازی راه اصلی بم ـ جیرفت و توسعه و ایجاد ایستگاه‌های هواشناسی نیز از مهم‌ترین پروژه‌های افتتاحی به شمار می‌رود.

بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی ۳۰ کیلوواتی در اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی و شبکه زهکشی، جمع‌آوری آب‌های سطحی و شبکه فاضلاب فرودگاه ساری به طول ۴۰ کیلومتر نیز در چارچوب این برنامه انجام شد.

در استان تهران نیز چهار نیروگاه خورشیدی، سه بلاک میانی در حدفاصل ایستگاه‌های راه‌آهن فرودگاه و علی‌آباد، شش سامانه هواشناسی و چهار ایستگاه باران‌سنجی به مناسبت هفته دولت افتتاح شد.

بهسازی ابنیه، سطوح پروازی و تجهیزات فرودگاه‌های زاهدان، سراوان و زابل و بهره‌برداری از ۹ ایستگاه هواشناسی در استان اردبیل نیز از دیگر پروژه‌های افتتاح‌شده وزارت راه و شهرسازی در هفته دولت بود.

منبع: ریاست‌جمهوری