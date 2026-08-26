مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر تأمین پایدار بنزین در سراسر کشور گفت:شایعات منتشرشده در فضای مجازی درباره کمبود بنزین بی‌پایه و اساس است و شهروندان نباید به این شایعات توجه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - کرامت ویس‌کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: متأسفانه در فضای مجازی شایعاتی منتشر می‌شود که بی‌پایه و بی‌اساس است. میانگین توزیع بنزین در مردادماه امسال روزانه ۱۳۸ میلیون لیتر بود، اما در سه روز گذشته این رقم به ۱۴۵ میلیون لیتر در روز رسیده است؛ یعنی میانگین توزیع بنزین در این سه روز نسبت به مردادماه، ۷ میلیون لیتر افزایش داشته است.

وی افزود: روز گذشته نیز در مجموع ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین در سراسر کشور توزیع شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از هموطنان خواست به شایعات درباره کمبود بنزین توجه نکنند و ادامه داد: از شهروندان خواهش می‌کنم تنها در صورتی که واقعاً به بنزین نیاز دارند و باک خودرو تقریباً خالی است، به جایگاه‌ها مراجعه کنند.

ویس‌کرمی تأکید کرد: بنزین به صورت پایدار در کشور تأمین می‌شود و حداکثر تولید، نقل‌وانتقال و توزیع فرآورده در سطح کشور در حال انجام است؛ بنابراین مردم نگرانی بابت تأمین بنزین نداشته باشند.

وی با اشاره به ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت گفت: ضرورتی ندارد شهروندان در شرایطی که باک خودرویشان نصفه است، برای تکمیل ظرفیت باک به جایگاه مراجعه کنند و موجب تشکیل صف‌های کیلومتری شوند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پایان خاطرنشان کرد: روند تأمین و توزیع بنزین در کشور پایدار است و از مردم درخواست می‌کنیم با بی‌توجهی به شایعات، از مراجعه غیرضروری به جایگاه‌های سوخت خودداری کنند.

 

برچسب ها: بنزین ، توزیع بنزین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۱۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۲ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
مقصر خودتونید با این روش اصلاح مصرفتون.
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۲ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
وسط جنگ بنزین کم نیامد الان که اوضاع خیلی بهتر است
۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۲ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
اگر هیجانی بنزین بزنید خودش عامل کاهش بنزین میشه
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
متاسفانه برخی از مسئولین با صحبتهای
نسنجیده خود به التهابات دامن می زنند
که قیمت بنزین و تغییر در سهمیه بندی
یکی از این موارد در روزهای اخیربود
و،،،،،،،،،،!!!!!
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۰ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
اول سخنگوی دولت میاد میگه نداریم، کم داریم ، تمام شد فضا رو میریزه به هم بعد مردم به این شایعات توجه نکنن؟
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
نیما
۲۲:۱۴ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
بنزین را گران نکنید باعث فتنه بشه
۲
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۱ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
اول مردم می‌ترسونید بعد تکذیب میکنید بعد هزار یک حرف دیگه
مردمم هجوم بردن به پمپ بنزین ها همه پمپ بنزین ها شلوغ شده باعث ترافیک شده
یه تصمیم درست بگیرید یا گرونش کنید کیفیت ببرید بالا البته نه با الکل که باعث نابودی موتور ماشین میشه یا اینکه انقد به مردم شوک وارد نکنید همه هجوم ببرن به پمپ بنزین ها
۰
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۵ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
آقای مدیر عامل کمبود بنزین شایعه نیست واقعیتی است تلخ که شما طبق روال قبول ندارید اما در میدان عمل به وضوح ما می بینیم شما خودتان بنزین نمی زنید که از واقعیات جامعه خبر داشته باشید
۳
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۳ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
غارتگر از مردم ایران جایی وجود ندارند وقتی بدانند کشور در شرایط جنگی هست نسبت به مصرف بنزین حریص‌تر می شوند عیچ‌دشمنی نه در داخل و نه خارج دشمنتر از سبک پر مصرف انرژی ایرانیان نیست
۹
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
چرا مزخرف میگی نصف پمپ بنزین ها تعطیله تو تهران
۵
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
تو این سایت همیشه گل و بلبله
۲
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۴ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
به جاش شیر و ماست و پنیر را گران کنید اگر استخوان مردم شکست هم مهم نیست فقط بنزین ارزان باشه اگر مردم به علت گرانی شیر و ماست و پنیر و اجاره خانه مردن اشکالی ندارد فقط فقط بنزین ارزان باشه !!!!!!!!!!!!؟!!!؟؟؟!!!؟؟
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۴ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
من امروز زدم بیشتر از 20 تا نداد
۰
۵
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