باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - کرامت ویس‌کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: متأسفانه در فضای مجازی شایعاتی منتشر می‌شود که بی‌پایه و بی‌اساس است. میانگین توزیع بنزین در مردادماه امسال روزانه ۱۳۸ میلیون لیتر بود، اما در سه روز گذشته این رقم به ۱۴۵ میلیون لیتر در روز رسیده است؛ یعنی میانگین توزیع بنزین در این سه روز نسبت به مردادماه، ۷ میلیون لیتر افزایش داشته است.

وی افزود: روز گذشته نیز در مجموع ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین در سراسر کشور توزیع شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از هموطنان خواست به شایعات درباره کمبود بنزین توجه نکنند و ادامه داد: از شهروندان خواهش می‌کنم تنها در صورتی که واقعاً به بنزین نیاز دارند و باک خودرو تقریباً خالی است، به جایگاه‌ها مراجعه کنند.

ویس‌کرمی تأکید کرد: بنزین به صورت پایدار در کشور تأمین می‌شود و حداکثر تولید، نقل‌وانتقال و توزیع فرآورده در سطح کشور در حال انجام است؛ بنابراین مردم نگرانی بابت تأمین بنزین نداشته باشند.

وی با اشاره به ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت گفت: ضرورتی ندارد شهروندان در شرایطی که باک خودرویشان نصفه است، برای تکمیل ظرفیت باک به جایگاه مراجعه کنند و موجب تشکیل صف‌های کیلومتری شوند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پایان خاطرنشان کرد: روند تأمین و توزیع بنزین در کشور پایدار است و از مردم درخواست می‌کنیم با بی‌توجهی به شایعات، از مراجعه غیرضروری به جایگاه‌های سوخت خودداری کنند.