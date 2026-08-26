در پی وقوع سیلاب گسترده در مرز نپال و چین، شمار قربانیان فقط در چند ساعت از ۳۰ نفر به نزدیکی صد نفر رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مقامات محلی نپال اعلام کردند که تلفات سیلاب ویرانگر در این کشور به ۹۷ نفر رسیده است.
همچنین، گفته شده دستکم ۳۸۴ گردشگر و شماری از نیروهای نظامی و پلیس پس از وقوع سیلابهای ناگهانی و رانش زمین در این کشور مفقود شدهاند.
شایلندرا تاپا، سخنگوی نیروهای پلیس مسلح نپال میگوید که امدادگران تاکنون ۹۷ جسد را پیدا کرده و ۵۴ نفر را از مناطق سیلزده نجات دادهاند.
بر اساس برآورد دولت نپال، در پی این سیلاب شدید که ناگهان به وقوع پیوسته، دستکم ۱۹ پل تخریب شده، ۴۰ کیلومتر جاده آسیب دیده و ۱۳ پروژه برقآبی نیز خسارت دیده است. همچنین حدود ۲۰۰ کامیون همراه سیلاب ناپدید شده است.
به گفته مقامات محلی، ماجرا ظاهراً از رودخانه «بوتکوشی» شروع شده است. کارشناسان میگویند یک بهمنِ متشکل از یخ و سنگ از ارتفاعات پایین آمده و مسیر رودخانه را بسته است. پشت این توده یخ و سنگ، آب جمع شده و یک سد طبیعی موقت ایجاد کرده؛ در ادامه، این سد شکسته و حجم بزرگی از آب، گل، سنگ و آوار ناگهان به پاییندست سرازیر شده است.
این حادثه جادههای منتهی به چین و همچنین شبکههای ارتباطی و برق را قطع کرده است. شی جینپینگ، رئیسجمهور چین دستور انجام تلاشهای گسترده برای جستوجو و نجات مفقودشدگان، تخلیه ساکنان در معرض خطر و ارائه سریع خدمات درمانی به مجروحان را صادر کرده است.
هنوز مشخص نیست در چین چه تعداد افراد تحت تأثیر این حادثه قرار گرفتهاند.
منبع: آناتولی