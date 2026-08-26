باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - ایمان محرابینیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی و مسیرهای منتهی به تهران، کرج و قزوین خبر داد.
محرابینیا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، تردد با ترافیک سنگین مواجه است و در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت، محدوده سهراهی چلاو ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی افزود: در محور هراز، در مسیر جنوب به شمال محدودههای آباسک، رینه و گزنک و در مسیر شمال به جنوب محدودههای بایجان، وانا و شاهاندشت نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور ادامه داد: در محور فیروزکوه نیز در مسیر جنوب به شمال، محدوده شهر دماوند و مسیر برگشت در محدوده شهر پلسفید با ترافیک سنگین مواجه است.
محرابینیا همچنین از ترافیک سنگین در محور قدیم تهران ـ بومهن در محدودههای تقاطع اتوبان شهید بابایی و پیچهای جاجرود خبر داد و گفت: در آزادراه تهران ـ پردیس نیز حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره یک ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی درباره وضعیت آزادراههای منتهی به تهران نیز اظهار کرد: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین، حدفاصل کمالشهر تا استاندارد و محدوده مهرشهر، همچنین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران در محدودههای حصارک تا مهرشهر و پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک سنگین است.
محرابینیا افزود: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین، حدفاصل شهریار تا مدرس نیز ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه تهران ـ شمال، در مسیر جنوب به شمال، تردد از محور چالوسمسیر تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام شده است.
وی با اشاره به وضعیت محورهای شمالی گفت: در محور چالوس، ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی گزارش شده و در محورهای فیروزکوه، هراز و آزادراه تهران ـ شمال نیز محدودیتها و وضعیت تردد باید از طریق اطلاعیههای مرکز مدیریت راههای کشور پیگیری شود.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور تأکید کرد: محورهای شمالی کشور فاقد مداخلات جوی هستند.