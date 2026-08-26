کانون مداحان کشور با قدردانی از زحمات و تلاش‌های مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) گفت: مداحان و ذاکران ما را بر سر سفره اهل بیت (ع) مهمان کرده‌اند و باعث شدند در این مکتب تربیت شویم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی-حجت الاسلام محمد میرزا محمدی کانون مداحان کشور  با بیان اینکه یکی از بزرگترین نعمت‌های پروردگار عالم نعمت ستایشگری آل الله است گفت: پروردگار متعال اذن میفرماید زبان ما در ذکر فضائل و مصائب اهل بیت (ع) گشوده شود و مطهر به مناقب ایشان شود در حقیقت در زمره ستایشگران اهل بیت (ع) قرار می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد: امام جعفر صادق (ع) می‌فرماید اولین ستایشگر خود پروردگارعالمیان است و در قرآن کریم ۲۷ پیامبر مورد ستایش قرار گرفته‌اند.

حجت الاسلام عبدالرحیم نجفقلی زاده سرایی مسئول دفتر نمایندکی ولی فقیه در سپاه عاشورا گفت: به برکت، اما راحل عظیم الشان وشهدای دیگر ما کشورما در نهایت امنیت و آرامش است و همواره دشمنانش را مایوس خواهد کرد.

حجت الاسلام سرایی با تاکید اینکه موشک‌های قدرتمند ما هیمنه ظاهری و پوشالی آمریکایی‌ها را در دنیا و پیش چشم جهانیان شکست گفت: مطمئن باشید انقلاب ما فراز و نشیب دارد، اما هرگز توقف ندارد.

برچسب ها: مداحان ، انقلاب
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