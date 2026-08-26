مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:در پنج روز آینده برای برخی مناطق شمال شرق شرق جنوب شرق مرکز و جنوب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور از تداوم بارش های پراکنده در استان های واقع در شمال غربی کشور خبر داد.

وی افزود: امشب در شمال استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، اردبیل و ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر احتمال بارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد موقت را شاهد هستیم.

او گفت: امشب در ارتفاعات زاگرس شاهد ابرناکی هستیم و شرایط برای رشد ابرهای همرفتی و رگبار و رعد و برق در ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان و کرمان هرمزگان و جنوب فارس نیز فراهم است.

او بیان کرد:روز جمعه در مناطق شمالی استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، اردبیل و کردستان بارش پراکنده رخ خواهد داد.

وی افزود: در پنج روز آینده برای برخی مناطق شمال شرق شرق جنوب شرق مرکز و جنوب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.طی سه روز آینده شرق دریای عمان مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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