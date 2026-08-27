باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - عاطفه مدبرنژاد، مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران، مسئولیت و مدیریت سرویس مدارس به وزارت کشور سپرده شده است و والدین باید درخواست خود را در سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی (سپند) ثبت کنند.

وی با اشاره به اعلام نتایج آزمون مدارس سمپاد و نمونه‌دولتی، افزود: به دلیل تداخل زمانی و درخواست‌های صورت گرفته، مهلت ثبت درخواست در سامانه سپند که پیش‌تر تا پایان تیرماه بود، با موافقت وزارت کشور تا ۱۵ شهریور تمدید شد تا ناوگان لازم برای جابه‌جایی دانش‌آموزان به بهترین شکل تأمین شود.

مدبرنژاد درباره تکلیف سرویس مدارس در صورت غیرحضوری شدن آموزش، گفت: سیاست کلان آموزش و پرورش، برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری است؛ با این حال در قراردادهای سرویس، پیش‌بینی‌های لازم برای حقوق والدین صورت گرفته و همانند سال‌های گذشته در صورت عدم استفاده از سرویس، پیگیری‌های لازم برای عودت مبالغ پرداختی انجام خواهد شد.