اسپانیا حملات غیرقابل قبول نیروهای اسرائیلی به تأسیسات آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد در قدس شرقی اشغالی را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اسپانیا روز چهارشنبه حملات «غیرقابل قبول» نیرو‌های اسرائیلی علیه تأسیسات متعلق به آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) را محکوم کرد و از تل‌آویو خواست به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد.

در بیانیه‌ای دولتی آمده است: «دولت اسپانیا قاطعانه این نقض‌های غیرقابل قبول ساختمان‌های آژانس سازمان ملل متحد را که تحت مصونیت‌های بین‌المللی محافظت می‌شوند، رد می‌کند.»

دولت از اسرائیل خواست تا به قوانین بین‌المللی و تعهدات بین‌المللی خود از جمله تعهداتی که به عنوان یک قدرت اشغالگر بر عهده دارد و همچنین نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری احترام بگذارد.

در این بیانیه آمده است: «دولت بار دیگر حمایت قاطع خود را از آنروا و اجرای کامل ماموریت آن، که برای تأمین نیاز‌های جمعیت پناهندگان فلسطینی ضروری است، اعلام می‌کند.»

در این بیانیه آمده است که این ماموریت تا زمانی که «صلح عادلانه و پایدار در منطقه از طریق اجرای راه حل دو دولتی محقق شود» ضروری است.

پیش از این، روز چهارشنبه، انگلیس نیز ورود اجباری به مرکز آموزشی و تصرف آن را محکوم کرد و این اقدام را «ظالمانه» خواند.

روز سه‌شنبه، نیرو‌های اسرائیلی کارکنان را از تأسیسات آنروا تخلیه کردند، این مجتمع را تصرف کردند و پرچم اسرائیل را در حیاط آن برافراشتند.

نیرو‌های اسرائیلی همچنین در اطراف اردوگاه پناهندگان قلندیا و کفر عقب مستقر شدند و به یورش، جست‌و‌جو و بازجویی میدانی از فلسطینیان پرداختند.

آنروا در بیانیه‌ای اعلام کرد که «به صراحت این تهاجم غیرمجاز و عمیقاً نگران‌کننده» به این مرکز را محکوم می‌کند.

این آژانس اعلام کرد که ورود نیرو‌های امنیتی مسلح به یک مرکز سازمان ملل بدون مجوز یا رضایت سازمان ملل «غیرقابل قبول» است.

آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد اعلام کرد که این مرکز، یک مرکز متعلق به سازمان ملل متحد است که «تحت حمایت امتیازات و مصونیت‌های اعطا شده به این سازمان تحت قوانین بین‌المللی» قرار دارد.

در ادامه آمده است: «حریم آن باید کاملاً رعایت شود.»

منبع: اناتولی