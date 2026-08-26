باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دولت، طرح هادی روستای نوبهار از توابع شهرستان بیجار با حضور کاظم کاظمی فرماندار بیجار، معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری، مدیر بنیاد مسکن بیجار، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولان و اهالی روستا افتتاح شد.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بیجار در این مراسم اظهار کرد: این پروژه در راستای توسعه و بهسازی زیرساخت‌های روستایی، ساماندهی معابر و ارتقای کیفیت خدمات عمرانی در روستای نوبهار اجرا شده است.

مرادپور افزود: در این طرح، ۵۲۰ متر جدول‌گذاری با اعتبار چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، پنج هزار و ۴۰۰ مترمربع زیرسازی (زیراساس) با اعتبار سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و پنج هزار و ۴۰۰ مترمربع زیرسازی (اساس) با اعتبار ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اجرا شده است.

وی ادامه داد: همچنین عملیات آسفالت پنج هزار و ۴۰۰ مترمربع از معابر روستای نوبهار با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال انجام و این پروژه به بهره‌برداری رسید.

فرماندار شهرستان بیجار نیز گفت: طی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، با همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان، در مجموع ۹۵ هزار مترمربع آسفالت در ۱۱ روستای شهرستان بیجار اجرا شده است.

بهره‌برداری از طرح هادی روستای میشیاب دیواندره

در سومین روز از هفته دولت نیز طرح هادی روستای میشیاب از توابع بخش سارال شهرستان دیواندره با حضور فرماندار شهرستان، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشدار سارال و جمعی از اعضای شورای اداری شهرستان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دیواندره گفت: این پروژه شامل اجرای پنج هزار و ۵۰۰ مترمربع آسفالت معابر روستایی بوده که با اعتباری بالغ بر ۳۳ میلیارد ریال اجرا شده است.

احمدی افزود: اجرای طرح هادی با هدف بهسازی و ساماندهی معابر روستا، ارتقای کیفیت عبور و مرور، بهبود سیمای روستایی و توسعه زیرساخت‌های عمرانی انجام می‌شود و نقش مؤثری در افزایش رفاه و رضایتمندی ساکنان مناطق روستایی دارد.

قیلسون سقز زیر چتر آسفالت رفت

همچنین در هفته دولت، طرح هادی روستای قیلسون از توابع شهرستان سقز با حضور نعمانی فرماندار سقز، معاونان عمرانی و برنامه‌ریزی، مشاور نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان و اهالی روستا به بهره‌برداری رسید.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سقز در این مراسم اظهار کرد: برای آماده‌سازی، زیرسازی و جدول‌گذاری پنج هزار و ۵۰۰ مترمربع از معابر روستای قیلسون، بیش از یک میلیارد تومان از محل اعتبارات دهیاری و پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

خدری افزود: در صورت تخصیص اعتبار مناسب، معابر ۱۲ تا ۱۳ روستای دیگر شهرستان از جمله قره‌گویز، کیله‌شین و بوبکتان نیز آسفالت خواهد شد.

محمدی‌نیا، بخشدار مرکزی سقز نیز گفت: معابر ۳۵ روستای این بخش به متراژ ۱۵۰ هزار مترمربع آماده آسفالت است که با تأمین اعتبارات لازم، عملیات آسفالت این معابر نیز انجام خواهد شد.

اجرای این طرح‌ها در شهرستان‌های بیجار، دیواندره و سقز در چارچوب برنامه‌های عمرانی هفته دولت و با هدف توسعه متوازن مناطق روستایی، بهبود زیرساخت‌ها، ساماندهی معابر و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان انجام شده است.