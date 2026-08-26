باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - طبق محاسبات تاس بر اساس داده‌های زیرساخت گاز اروپا (GIE)، ذخایر گاز در تأسیسات ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز (UGS) در اروپا در پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۳ قرار دارد.

در حال حاضر، تأسیسات ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز اروپا ۶۳.۲۸٪ پر هستند (۱۷.۲۴ درصد کمتر از میانگین پنج ساله برای این تاریخ) در مقایسه با ۷۶٪ در سال قبل، که پایین‌ترین سطح ثبت شده برای این تاریخ از زمان شروع نظارت در سال ۲۰۱۱ است. تأسیسات ذخیره‌سازی اتحادیه اروپا در حال حاضر حاوی حدود ۶۹.۲ میلیارد متر مکعب گاز هستند که ۱۴.۳ میلیارد متر مکعب کمتر از ذخایر سال گذشته و کمترین حجم از سال ۲۰۱۳ است.

تزریق خالص گاز (اختلاف خالص بین حجم تزریق و برداشت) توسط کشور‌های اتحادیه اروپا به تأسیسات ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز نیز در این ماه به پایین‌ترین سطح شش ساله خود رسیده است. روی هم رفته، از اوایل آوریل، اروپا موفق شده است تنها ۵۷٪ از حجم مورد نیاز برای زمستان پیش رو، یا ۳۹ میلیارد متر مکعب، را به تأسیسات ذخیره‌سازی گاز طبیعی تزریق کند.

کمیسیون اروپا از اعضای اتحادیه اروپا درخواست می‌کند تا اطمینان حاصل کنند که تأسیسات ذخیره‌سازی گاز طبیعی آنها بین اول اکتبر و اول دسامبر هر سال ۹۰٪ پر است. علاوه بر این، در صورت بروز شرایط دشوار پر شدن مخازن، ۱۰٪ انعطاف‌پذیری مجاز است. بنابراین، تزریق خالص به تأسیسات ذخیره‌سازی اروپا تا آغاز دوره پاییز-زمستان ۲۰۲۶-۲۰۲۷ باید حداقل به ۶۸ میلیارد متر مکعب برسد تا استاندارد پر شدن را برآورده کند.

منبع: تاس