نماینده مسیحیان ارامنه شمال کشور با وزیر امور خارجه دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «آرا شاوردیان» نماینده مسیحیان ارامنه شمال کشور، عصر امروز چهارشنبه ۴ شهریور با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

برچسب ها: عراقچی ، مسیحیان
خبرهای مرتبط
آمریکا با «تروریسم اقتصادی» به دنبال ارعاب و فشار بر کشور‌های مستقل است
عراقچی: تعهد ایران به صلح و ثبات، همراه با دیپلماسی استوار و مستمر با همسایگانمان دنبال می‌شود
گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با فرمانده ارتش پاکستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بیروت و ضاحیه خط قرمز ایران هستند/ تنگه هرمز پس از اجرای شروط ایران توسط آمریکا بازگشایی می‌شود
وضعیت منطقه منحصرا نتیجه تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل است
بانک مرکزی باید تکلیف تسهیلات اشتغال را روشن کند/ افزایش وام به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان ضروری است
آخرین اخبار
بانک مرکزی باید تکلیف تسهیلات اشتغال را روشن کند/ افزایش وام به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان ضروری است
بیروت و ضاحیه خط قرمز ایران هستند/ تنگه هرمز پس از اجرای شروط ایران توسط آمریکا بازگشایی می‌شود
وضعیت منطقه منحصرا نتیجه تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل است
پیام قدردانی عراقچی از رئیس‌جمهور در پی انتخاب وزارت خارجه به‌عنوان «دستگاه برگزیده»
سرپرست وزارت دفاع: ایران در میدان عمل معادلات قدرت منطقه را تغییر داد
واکنش تند قالیباف به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا
سرلشکر رضایی: آمریکا شرارت کند بلایی سرشان می‌آوریم که در تاریخ ثبت شود
سازمان اطلاعات سپاه: حاکمیت ایران بر تنگه هرمز استمرار دارد
پزشکیان: المپیاد دانشجویی نمادی از وفاق ملی است
پزشکیان: تمام حقوق قانونی ملت ایران باید به رسمیت شناخته شود
رئیس‌جمهور: از ظرفیت‌های کرمان در تولید انژری‌های پاک استفاده شود
قالیباف: آمریکا باید شروط تفاهم‌نامه را اجرایی کند
پزشکیان: رویکرد ایران در عرصه بین‌الملل همواره صلح‌طلبانه بوده است
قالیباف: خواهیم دید دشمن در جنگ اقتصادی تمام‌عیار شکست می‌خورد
دیدار نخست‌وزیر قطر با عراقچی
اعلام آمادگی ایران برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به نپال
دیدار عارف با معاونان اول دولت‌های گذشته به مناسبت هفته دولت