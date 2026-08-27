باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - حمید رضا خانمحمدی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران به برنامههای این سازمان در حوزه مدیریت مصرف و تولید انرژی پاک اشاره کرد و گفت: بر اساس تفاهمنامه منعقدشده میان سازمان نوسازی مدارس و وزارت نیرو، هدفگذاری تجهیز ۱۲ هزار مدرسه به پنلهای خورشیدی در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: خوشبختانه این طرح در پایتخت به پیشرفت مناسبی رسیده و تاکنون ۱۲۰۰ مدرسه در شهر تهران به سامانههای تولید برق خورشیدی مجهز و به بهرهبرداری رسیدهاند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مدل تأمین مالی این طرح تصریح کرد: هزینه تأمین سلولهای خورشیدی بر عهده وزارت نیرو است و هزینههای مربوط به نصب و راهاندازی با مشارکت خیرین مدرسهساز و منابع داخلی استانها تأمین میشود؛ از این رو بار مالی مستقیمی بر دوش سازمان نوسازی مدارس نخواهد بود.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اظهار کرد: اجرای این طرح علاوه بر کمک به رفع ناترازی شبکه برق، نقش مهمی در فرهنگسازی استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و پاک در میان دانشآموزان و نسل آینده ایفا میکند.