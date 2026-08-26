اندونزی حریف تیم ملی والیبال زنان ایران در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله مقدماتی رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک ۲۰۲۸ که از روز جمعه ۳۰ مرداد آغاز شده بود، امروز (چهارشنبه چهارم شهریور) به پایان رسید.

در پایان مرحله مقدماتی این رقابت‌ها که در سه گروه چهار تیمی پیگیری شد، تیم‌های چین، ژاپن، تایلند، اندونزی، ایران، کره جنوبی، چین تایپه و ویتنام با کسب رتبه‌های اول تا هشتم جدول ترکیبی به مرحله حذفی صعود کردند. همچنین چهار تیم قزاقستان، هنگ کنگ، استرالیا و عراق در رتبه نهم تا دوازدهم این جدول قرار گرفتند و به کار خود در مسابقات پایان دادند.

در آخرین روز مرحله مقدماتی سه دیدار برگزار شد و تیم‌های کره جنوبی، اندونزی و چین موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل به قرار زیر است:

کره جنوبی ۳ – هنگ‌کنگ یک (۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۱ و ۲۵ بر ۱۸)

اندونزی ۳ – استرالیا صفر (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۱)

چین – چین‌تایپه (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۷)

برنامه مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا به وقت تهران به قرار زیر است که تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه روز جمعه ششم شهریور به مصاف اندونزی می‌رود:

پنج‌شنبه پنجم شهریور

ساعت ۹:۳۰؛ تایلند – کره جنوبی

ساعت ۱۴؛ ژاپن – چین تایپه

جمعه ششم شهریور

ساعت ۱۰:۳۰؛ ایران – اندونزی

ساعت ۱۵؛ چین – ویتنام

برچسب ها: تیم ملی والیبال زنان ایران ، والیبال ، اندونزی
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