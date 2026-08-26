وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی به مناسبت روز داروساز، با گرامیداشت یاد و نام حکیم محمدبن زکریای رازی، بر نقش مؤثر داروسازان در نظام سلامت تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت روز داروساز به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پنجم شهریورماه، زادروز حکیم فرزانه، محمدبن زکریای رازی، دانشمند بزرگ ایرانی، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مقام والای داروسازان و قدردانی از خدمات علمی، حرفه‌ای و انسانی آنان در مسیر حفظ و ارتقای سلامت مردم ایران است.

جامعه داروسازی کشور، همواره یکی از ارکان مؤثر نظام سلامت بوده است؛ جامعه‌ای دانش‌محور که در عرصه‌های آموزش، پژوهش، تولید، تأمین، نظارت و ارائه خدمات دارویی، نقشی تعیین‌کننده در سلامت جامعه ایفا کرده و به‌ویژه در روز‌های دشوار و بحران‌های گوناگون نیز، متعهدانه در کنار مردم ایستاده است؛ حضوری که نمود عینی و ایثارگرانه آن را در دو جنگ تحمیلی یک‌سال گذشته و همچنان در آوردگاه تحریم‌های ظالمانه شاهد بوده‌ایم.

امروز، نظام سلامت در شرایط جنگی و تحریم‌ها با محدودیت‌های مالی و ارزی از یک سو و عدم انضباط مصرف منطقی دارو از سوی دیگر مواجه است؛ در چنین شرایطی مسئولیت جامعه داروسازی بیش از گذشته اهمیت یافته است؛ دارو صرفاً یک کالا نیست و داروساز، فقط عرضه‌کننده یا فروشنده دارو نیست؛ بلکه کنشگری موثر در حوزه سلامت جامعه‌نگر، مشاوری امین، آموزشگری آگاه و یکی از مهم‌ترین مروجان مصرف منطقی دارو و ارتقای سواد سلامت در جامعه است.

بی‌تردید آینده سلامت کشور، صرفاً با توسعه فنآوری و تولید دارو رقم نخواهد خورد، بلکه با تقویت فرهنگ مصرف منطقی و صحیح دارو، افزایش آگاهی عمومی، گسترش خدمات داروسازی بالینی، حمایت از پژوهش و نوآوری و استحکام اعتماد میان مردم و نظام سلامت است که آینده‌ای مطمئن‌تر برای سلامت ایرانیان ساخته خواهد شد.

با گرامیداشت یاد و نام حکیم محمدبن زکریای رازی و ادای احترام به همه شهدا، ایثارگران، خدمتگزاران و پیشکسوتان حوزه داروسازی، «روز داروساز» را به همه داروسازان فرهیخته، استادان، پژوهشگران، دانشجویان، شاغلان صنعت داروسازی، همکاران داروخانه‌ها و همۀ تلاشگران عرصه دارو در سراسر کشور صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

اطمینان دارم که با همدلی، دانش، اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری جامعه داروسازی، گام‌های مؤثرتری در مسیر تحقق عدالت در سلامت، دسترسی پایدار به دارو و نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف منطقی دارو برداشته خواهد شد.

برای شما همکاران عزیز، تندرستی، عزت، سربلندی و توفیق روزافزون در خدمت به مردم شریف ایران را آرزومندم.