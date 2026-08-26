باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه دهها ایالت آمریکا از شرکت «متا» که مالک شبکههای اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام است، طرح شکایت کردند؛ این شرکت در نهایت به یک توافق ۱۷ میلیارد دلاری دست پیدا کرد تا ایالتهای مذکور شکایت خود را پس بگیرند.
بر این اساس، متا مبلغ ۱۷ میلیارد دلار را به عنوان خسارت به ایالتهایی که طرح شکایت کردهاند میپردازد و علاوه بر این، باید دسترسی افراد زیر سن قانونی به فیسبوک و اینستاگرام را محدود کند. در عوض، ۴۷ ایالتی که علیه متا شکایت کردهاند، از این شکایت صرف نظر خواهند کرد.
این توافق که هنوز نهایی نشده، امتیازی بیسابقه از سوی یکی از ثروتمندترین شرکتهای فناوری جهان محسوب میشود.
این ایالتها متا را متهم کرده بودند که «عمدا» افراد زیر سن قانونی را به استفاده از شبکههای اجتماعی وابسته کرده است.
اکنون بر اساس توافق جدید، متا باید محدودیتهایی در پلتفرمهای خود ایجاد کند که استفاده افراد زیر سن قانونی را به دو ساعت در روز محدود و دسترسی آنها را از نیمهشب تا ساعت ۶ صبح بهطور کامل مسدود میکند؛ مگر اینکه والدین این محدودیت را لغو کنند.
همچنین بهصورت پیشفرض، ارسال اعلان برای کاربران کمسنوسال از ساعت ۱۰ شب تا ۷ صبح ممنوع خواهد شد. محدودیت مشابهی نیز در ساعات مدرسه اعمال خواهد شد.
این محدودیتها ممکن است شدیدتر هم بشود. اگر شبکههای اجتماعی رقیب مانند اسنپچت، تیکتاک یا یوتیوب نیز این مقررات را بپذیرند، سقف استفاده روزانه به یک ساعت کاهش مییابد و دسترسی شبانه از ساعت ۱۰ شب تا ۷ صبح مسدود خواهد شد.
متا بلافاصله پس از انتشار توافق، از تیکتاک و یوتیوب خواست استانداردهای جدید ایمنی کودکان را اجرا کنند. مدیر حقوقی متا گفت موفقیت این طرح به همکاری سایر پلتفرمهای شبکههای اجتماعی بستگی دارد، زیرا وقتی استفاده نوجوانان در یک برنامه محدود شود، آنها بهسادگی از برنامههای دیگر استفاده میکنند.
این توافق همچنین محدودیتهای دیگری ایجاد میکند. متا باید تعداد لایکها و سایر واکنشها به پستهای کاربران کمسنوسال را پنهان کرده و استفاده از فیلترهای زیبایی را ممنوع کند. این شرکت همچنین باید تحت نظارت یک حسابرس مستقل فعالیت کند و برای تشخیص سن کاربران، روشهای دقیقتری را به کار بگیرد.
متا با این توافق از محکومیت احتمالی به خاطر آسیب روانی به نوجوانان و پرداخت جریمه سنگینتر جلوگیری میکند. همچنین مارک زاکربرگ دیگر مجبور نیست در دادگاه شهادت دهد و روند پرسش از آدام موسری، مدیر اینستاگرام نیز متوقف میشود.
این توافق میتواند بر سرنوشت صدها پرونده قضایی دیگر نیز تأثیر بگذارد؛ پروندههایی که در آنها متا، اسنپ، تیکتاک و گوگل متهم شدهاند پلتفرمهایی اعتیادآور طراحی کردهاند که موجب اضطراب، افسردگی، اختلالات غذا خوردن و در برخی موارد خودکشی شده است.
منبع: پولیتیکو