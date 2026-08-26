رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای اداره‌کل هواشناسی کردستان گفت: از امروز تا روز‌های آینده، رشد ابر، افزایش سرعت وزش باد و در برخی مناطق استان احتمال رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - نشمیل احمدیانی  اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز، شاهد رشد ابر در آسمان استان خواهیم بود و در بخش‌هایی از شمال کردستان، احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق پراکنده وجود دارد.

وی افزود: از فردا پنجشنبه تا روز دوشنبه هفته آینده، سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر در بیشتر نقاط استان افزایش می‌یابد و در برخی مناطق، وزش باد می‌تواند گاهی شدید باشد.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای اداره‌کل هواشناسی کردستان ادامه داد: وزش باد شدید در برخی نقاط می‌تواند موجب خیزش گردوخاک، کاهش نسبی کیفیت هوا و کاهش دید افقی شود؛ بنابراین توصیه می‌شود شهروندان و به‌ویژه افراد حساس، در زمان افزایش گردوخاک از تردد و فعالیت غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

احمدیانی با اشاره به تداوم ناپایداری‌های جوی در روز‌های آینده گفت: از روز جمعه تا یکشنبه، رشد ابر در آسمان استان ادامه خواهد داشت و در برخی مناطق، رگبار و رعدوبرق پراکنده دور از انتظار نیست.

وی همچنین از کاهش تدریجی دمای شبانه در کردستان خبر داد و افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، میانگین دمای شبانه استان طی سه روز آینده روندی کاهشی خواهد داشت و پس از آن تغییرات دمایی قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

 

برچسب ها: کردستان ، هواشناسی کردستان ، افزایش ابر و وزرش باد
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