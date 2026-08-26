باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی روز چهارشنبه در این آیین که در بندر نوشهر برگزار شد، گفت: همزمان با هفته دولت، ۱۵۸ پروژه وزارت راه و شهرسازی در استان مازندران به ارزش حدود ۲۳ همت، به صورت متمرکز و از طریق ویدئوکنفرانس با حضور رئیس‌جمهور افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

محمد شکیبی نسب افزود: این پروژه‌ها در راستای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ارتقای رفاه اجتماعی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی استان مازندران اجرا و به بهره‌برداری رسیده است.

وی اظهار کرد: در حوزه بنادر و دریانوردی، دو فروند شناور چندمنظوره امداد و نجات دریایی ساخت داخل کشور با اعتباری بالغ بر ۴۳۰ میلیارد تومان به آب انداخته شد که نقش مهمی در ارتقای توان امداد و نجات دریایی و افزایش ایمنی فعالیت‌های دریایی خواهد داشت.

افتتاح متمرکز ۱۵۸ پروژه وزارت راه و شهرسازی در مازندران با حضور رئیس‌جمهوریمدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین از افتتاح و بهره‌برداری از چهار دستگاه بازوی پیشرفته بارگیری دریایی «لودینگ‌آرم» خبر داد و گفت: این تجهیزات برای عملیات تخلیه و بارگیری مواد نفتی در بنادر امیرآباد و نوشهر طراحی و ساخته شده و برای اجرای آن بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

شکیبایی‌نسب ادامه داد: محور ارتباطی کلاهدوزکلا به کهنه‌کلا در محدوده بندر امیرآباد نیز به طول حدود ۳.۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که با توجه به موقعیت بندر امیرآباد، در بهبود دسترسی و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه مؤثر خواهد بود.

وی با اشاره به دیگر طرح‌های افتتاح‌شده در این آیین گفت: در بخش مسکن نیز چهار هزار و ۸۱۰ واحد مسکونی شامل یک هزار و ۹۱۵ واحد شهری و ۲ هزار و ۸۹۵ واحد روستایی با سرمایه‌گذاری حدود ۱۸ همت افتتاح شد و ۱۵۰ قطعه زمین نیز در راستای اجرای طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به متقاضیان واگذار شد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: بهره‌برداری از محور‌های مواصلاتی استان به طول مجموع ۱۱ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان، اجرای شبکه زهکشی، جمع‌آوری آب‌های سطحی و شبکه فاضلاب فرودگاه ساری به طول ۴۰ کیلومتر و با اعتبار یک هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان و همچنین بهره‌برداری از ایستگاه و بویه هواشناسی بندر نوشهر با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان، از دیگر طرح‌های افتتاح‌شده در این برنامه بود.

شکیبایی‌نسب بیان کرد: همچنین ۱۴۶ پروژه در زمینه رفع نقاط پرحادثه و بهسازی راه‌های استان با اعتباری افزون بر یک هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان در قالب این برنامه به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های دریایی و بندری از محور‌های مهم برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در استان مازندران است، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از توان تولیدکنندگان داخلی در ساخت تجهیزات و شناور‌های دریایی، علاوه بر ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات، زمینه تقویت اقتصاد دریامحور و افزایش توان عملیاتی بنادر کشور را فراهم می‌کند.