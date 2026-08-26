باشگاه خبرنگاران جوان - سالار قاسمی در سفر به استان کردستان و در جمع شورای معاونین اداره‌کل آموزش و پرورش و مسئولان حوزه آموزش و پرورش استثنایی، با تبریک مناسبت‌های هفته دولت و ماه ربیع‌الاول، اظهار داشت: آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رئیس‌جمهور است و توجه به این نهاد، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به روند مطلوب فعالیت‌های آموزش و پرورش استثنایی در استان کردستان افزود: اقدامات انجام‌شده در این حوزه نشان می‌دهد که کار با جدیت در حال پیشرفت است؛ با این حال، برای ارائه خدمات شایسته‌تر به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش، حکمرانی داده‌محور را نخستین مؤلفه حکمرانی نوین آموزشی و پرورشی دانست و گفت: در این نوع حکمرانی، تصمیم‌گیری باید بر مبنای اطلاعات دقیق، آمار و تحلیل‌های کارشناسی انجام شود و کمیت و کیفیت فعالیت‌ها به‌صورت مستمر مورد سنجش قرار گیرد.

قاسمی، تاب‌آوری آموزشی را دومین مؤلفه حکمرانی نوین عنوان کرد و ادامه داد: در دنیایی زندگی می‌کنیم که با عدم قطعیت و شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر مواجه است؛ بنابراین نظام تعلیم و تربیت باید بتواند در برابر تغییرات و بحران‌ها، ضمن حفظ مسیر اصلی، خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.

وی عدالت آموزشی را سومین مؤلفه برشمرد و تصریح کرد: عدالت آموزشی به این معناست که همه دانش‌آموزان، به‌ویژه دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، از فرصت‌های برابر برای یادگیری، رشد، شکوفایی استعدادها و حضور مؤثر در جامعه برخوردار باشند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، حکمرانی مشارکتی را چهارمین مؤلفه حکمرانی نوین آموزشی و پرورشی دانست و گفت: منابع، اختیارات و زمان در اختیار مدیران محدود است و برای استفاده بهینه از همین ظرفیت‌ها، باید از مشارکت همه ذی‌نفعان، از جمله معلمان، خانواده‌ها، مدیران، کارشناسان و دستگاه‌های همکار بهره گرفت.

وی با اشاره به سه محور اساسی حکمرانی مشارکتی اظهار داشت: اعتماد، تقسیم نقش و وظایف و ارائه گزارش، شاه‌بیت حکمرانی مشارکتی است و باید از گزارش‌گری صرف به نتیجه‌گری حرکت کنیم؛ یعنی فعالیت‌ها را بر اساس آثار و نتایج واقعی آن‌ها در زندگی و آینده دانش‌آموزان ارزیابی کنیم.

قاسمی در ادامه با تأکید بر اهمیت کارشناسی در نظام مدیریتی گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، فقر کارشناسی است. کارشناس باید با عدد و رقم سخن بگوید، تحلیل ارائه دهد و از نقد کارشناسی استقبال کند؛ چراکه نقد سازنده می‌تواند مسیر اصلاح و بهبود عملکرد را هموار کند.

وی با بیان اینکه نقطه نهایی همه برنامه‌ریزی‌ها باید به عرصه اجرا و خدمت مستقیم به دانش‌آموزان منتهی شود، افزود: باید همواره این پرسش را در برابر خود داشته باشیم که چگونه می‌توانیم خدمات بهتر و مؤثرتری به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه ارائه دهیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش، آموزش فراگیر را یکی از نیازهای اساسی حوزه آموزش و پرورش استثنایی عنوان کرد و گفت: آرزوی هر خانواده‌ای داشتن فرزندی سالم و برخوردار از فرصت‌های رشد است و نظام تعلیم و تربیت باید با توسعه آموزش فراگیر، ایجاد رابط فراگیر، تشکیل شوراهای فراگیر و مناسب‌سازی همه مدارس، زمینه حضور و بهره‌مندی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه را از فرصت‌های آموزشی فراهم کند.

وی مهارت‌آموزی را از دیگر اولویت‌های آموزش و پرورش استثنایی دانست و خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان باید مهارت‌هایی را بیاموزند که در آینده و برای اشتغال و زندگی مستقل آنان کاربرد داشته باشد. در این زمینه، تأمین تجهیزات کارگاهی و فراهم‌کردن زمینه آموزش‌های مهارتی، از وظایف مهم آموزش و پرورش است.

قاسمی همچنین بر اهمیت ورزش در مدارس استثنایی تأکید کرد و گفت: ورزش، نقش مهمی در سلامت جسمی، روحی و اجتماعی دانش‌آموزان دارد و مدرسه‌ای که از فضای ورزشی مناسب، چمن و اتاق تربیت‌بدنی برخوردار نباشد، نمی‌تواند به‌طور کامل پاسخگوی نیازهای تربیتی دانش‌آموزان باشد.

منبع:آموزش و پرورش کردستان