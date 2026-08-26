باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا منادی در جمع معلمان مدارس غیردولتی آذربایجانغربی و در دوره توانمندسازی معلمان در ارومیه، با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه گفت: با اقدام استاندار آذربایجانغربی در رهاسازی آب به تالابها، دریاچه نفس کشید و امید است با تداوم این اقدامات و لطف خداوند، روند احیای آن آغاز شود.
وی با تشریح زنجیره تأمین آموزش در کشور اظهار کرد: در این زنجیره، حدود یک میلیون معلم فعالیت دارند و چهار حلقه اصلی برای نظام تعلیم و تربیت قابل تعریف است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نخستین حلقه، کودکان صفر تا ۶ سال هستند که جمعیتی حدود ۷.۵ میلیون نفر را شامل میشوند. در قانون جدید مصوب مجلس، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک پیشبینی شده و بر اساس آن، کودکان از پنج سالگی به جای ۶ سالگی وارد مدرسه میشوند.
منادی گفت: در این محدوده سنی، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار کودک قرار دارند که دولت باید برای آموزش و تربیت آنان برنامهریزی لازم را انجام دهد.
وی، دانشآموزان را حلقه دوم زنجیره آموزش دانست و افزود: حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون دانشآموز در کشور، حدود ۱۲ سال در۱۲۰ هزار مدرسه تحصیل میکنند.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به حلقه سوم این زنجیره بیان کرد: حدود ۳.۵ میلیون دانشجو در ۲ هزار دانشگاه کشور و با بهرهگیری از ظرفیت حدود ۱۰۰ هزار استاد مشغول تحصیل هستند.
منادی، شرکتهای دانشبنیان را حلقه نهایی زنجیره آموزش عنوان کرد و گفت: اکنون حدود ۱۴ هزار شرکت دانشبنیان در کشور فعالیت دارند که از گردش مالی قابل توجهی برخوردارند و فرصتهای شغلی زیادی ایجاد کردهاند.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی ۶ علم پیشران را تعریف کرده است که از جمله آنها میتوان به هوش مصنوعی، کوانتوم، زیستفناوری و علوم شناختی اشاره کرد؛ حوزههایی که دولت باید توجه جدیتری به آنها داشته باشد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور در بسیاری از فناوریها فاصله زیادی با جهان ندارد، اظهار کرد: امروزه بخش قابل توجهی از مردم از تلفنهای هوشمند و بسترهای شبکههای اجتماعی استفاده میکنند و این ظرفیت میتواند در مسیر آموزش و ارتقای مهارتهای نوین بهکار گرفته شود.
وی با اشاره به تحصیل حدود ۱۵ درصد از ۱۷ میلیون دانشآموز کشور در مدارس غیردولتی گفت: آموزش هوش مصنوعی در این مدارس آغاز شده و چند هزار دانشآموز با همراهی ۵۰۰ معلم در این مسیر آموزش میبینند تا زمینه انتقال دانش و مهارتهای هوش مصنوعی به دیگر معلمان و دانشآموزان فراهم شود.
منادی با تأکید بر اینکه هوش مصنوعی هرگز جای انسان را نخواهد گرفت، افزود: باید این فناوری را بهدرستی شناخت، مدیریت کرد و از ظرفیت آن به شکل بهینه بهره برد.
وی خاطرنشان کرد: مدرسه محل تربیت دانشآموزان است و در کنار آموزشهای علمی، باید بر تربیت صحیح آنان نیز توجه ویژهای شود؛ چرا که هوش مصنوعی با سرعت در حال پیشرفت است و دانشآموزان باید آن را بیاموزند تا برای زندگی در دنیای آینده آمادگی لازم را داشته باشند.