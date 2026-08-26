باشگاه خبرنگاران جوان- جعفر گوهرگانی روز چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز پایش کشاورزی خوزستان در اهواز با تاکید بر ضرورت رفع مسائل و نواقص موجود در بهرهبرداری از طرحهای آب و خاک، بر توجه ویژه به توسعه زیرساختهای آبیاری در اراضی کشاورزی منطقه اروند تاکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای منطقه اروند و اهمیت نخیلات این منطقه افزود: بخش عظیمی از نخیلات منطقه اروند به آبیاری زیرسطحی نیاز دارد و توسعه این زیرساخت میتواند نقش مهمی در بهبود بهرهوری آب و پایداری تولید نخیلات داشته باشد.
سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای کشاورزی منطقه اروند از مطالبات دیرینه مردم این منطقه است گفت: مردم منطقه این انتظار را از دولتمردان دارند که زیرساختهای آبیاری و باغات آنها ترمیم و توسعه پیدا کند و لازم است این مطالبه با نگاه جدی و برنامهریزی مناسب دنبال شود.
وی بر لزوم پیشبینی و اختصاص اعتبارات کلان برای توسعه و تکمیل زیرساختهای آبیاری منطقه تاکید و اظهار کرد: برای ایجاد تحول در وضعیت آبیاری نخیلات و توسعه پایدار منطقه اروند، باید منابع اعتباری متناسب با حجم نیازها پیشبینی و اقدامات اجرایی با جدیت دنبال شود.
گوهرگانی همچنین با اشاره به ضرورت پیوند میان مطالعات، تامین اعتبار و اجرای پروژهها، خواستار آن شد که برنامههای توسعه زیرساختهای آب و خاک منطقه با رویکردی راهبردی، فنی و مبتنی بر بهرهوری منابع آب دنبال شود.
وی با اشاره به وجود برخی ایرادات در روند اجرا و بهرهبرداری از فاز اول طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام اظهار داشت: مشکلات موجود باید با جدیت شناسایی و برطرف شود تا کشاورزان بتوانند از ظرفیت ایجادشده استفاده مطلوب داشته باشند.
سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت همراهی و حمایت متقابل دستگاههای اجرایی افزود: رفع موانع و تکمیل زیرساختهای آب و خاک نیازمند همکاری و حمایت مجموعههای استانی و ملی است و باید با یک نگاه مشترک و برنامهریزی منسجم دنبال شود.
وی با تاکید بر ضرورت انجام مطالعات راهبردی و تکمیل مطالعات فاز دوم خاطرنشان کرد: مطالعات باید متناسب با نیازهای واقعی منطقه و با نگاه به توسعه آینده انجام شود تا اجرای طرحهای آب و خاک بر مبنای برنامهای دقیق و اثربخش دنبال شود.
گوهرگانی بر ضرورت رفع نواقص موجود، تکمیل مطالعات و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای ارتقای بهرهوری آب و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی استان تاکید کرد.