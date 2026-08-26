باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر ورزش چهارشنبه مدیران فدراسیون فوتبال و دو باشگاه لیگ برتری را برای صحبت درباره تیم ملی امید به دفترش دعوت کرد.

در این نشست مهدی تاج (رئیس فدراسیون فوتبال) شروین اسبقیان (معاونت قهرمانی وزارت ورزش) حسین عبدی (سرمربی تیم ملی امید) علی تاجرنیا (مدیرعامل استقلال) حجت کریمی (مدیرعامل تراکتور) اجلال نصیری (مدیر تیم ملی امید) و محمد آخوندی هم حضور داشتند.

در این جلسه قرار شد امیرحسین حسین‌زاده (مهاجم تراکتور) و امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده و سعید سحرخیزان (۳ بازیکن استقلال) پس از برگزاری دیدار‌های این ۲ تیم در لیگ نخبگان به جمع ملی‌پوشان امید در ناگویا اضافه شوند.

تراکتور و استقلال ۲۳ شهریور به ترتیب به مصاف شباب الاهلی امارات و السد قطر می‌روند و این ۴ بازیکن بلافاصله پس از پایان ۲ مسابقه به سمت ژاپن پرواز خواهند کرد.

حسین عبدی هم پذیرفت این نفرات در هفته اول لیگ نخبگان، تیم باشگاهی خود را همراهی کنند.

پیش‌تر استقلال و تراکتور گفته بودند به دلیل حساسیت بازی‌هایشان اجازه حضور بازیکنان خود را در تیم امید نمی‌دهند.

تیم ملی امید نخستین بازی خود را در ناگویا روز ۲۵ شهریور مقابل امارات برگزار می‌کند و با توجه به شرایط سفر به ژاپن، بعید به نظر می‌رسد که عبدی بتواند از این نفرات در ترکیب اصلی این بازی استفاده کند.

منبع: فارس