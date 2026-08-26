وزیر انرژی آمریکا با ادعای ترجیح دیپلماسی در قبال ایران، گفت که واشنگتن در صورت شکست امکان مذاکره و بازرسی، گزینه نظامی را نیز در نظر دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا در جدیدترین گفتگوی خود مدعی شده است که واشنگتن «دیپلماسی را ترجیح می‌دهد».

رایت که در کنار رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت می‌کرد، با اشاره به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مدعی شد: «ایران یک برنامه تسلیحات هسته‌ای دارد و هدف ما متوقف کردن آن است. ما می‌خواهیم از طریق مذاکره و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به برنامه هسته‌ای ایران پایان دهیم».

رایت که در حاشیه مراسم آغاز طرحی در زمینه انرژی هسته‌ای دریایی صحبت می‌کرد، گفت: «باید با ایران به توافقی دست یافت که بر اساس آن، این کشور از دستیابی به تسلیحات هسته‌ای صرف‌نظر کند. هدف ما این است که ایران از طریق مذاکره و بازرسی یا استفاده از زور، سلاح هسته‌ای نداشته باشد».

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا عصر امروز مدعی شد که برای بازگشت به مذاکرات با ایران «عجله‌ای» ندارد.

گزافه‌گویی‌های رایت درباره استفاده از زور در حالی مطرح می‌شود که وب‌سایت خبری آکسیوس امروز (چهارشنبه) در گزارشی ادعایی گفت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در روز‌های اخیر به چندین نفر از همتایان خود گفته است که آمریکا «در حال حاضر» حملات نظامی جدیدی علیه ایران انجام نخواهد داد و در عوض بر ابزار‌های دیگر فشار، از جمله دور جدید تحریم‌های اعلام شده در دوشنبه گذشته، تمرکز خواهد کرد.

واشنگتن در همین هفته یک کارزار اقتصادی علیه تهران آغاز کرد که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، آن را «بی‌سابقه» توصیف کرده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: وزیر انرژی آمریکا ، دولت ترامپ ، برنامه هسته‌ای
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۱۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۱ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
زمان آن رسیده که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار خاورمیانه را ترک کنند
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۲ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
ترامپ: نمی‌خواهیم با ایران مذاکره کنیم؛ گزینه نظامی کنار گذاشته نشده است
ترامپ: مذاکره‌ای با ایران نمی‌خواهیم؛ گزینه نظامی همچنان روی میز است
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۹ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
باید جلوی ایران تعظیم کنید
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۰ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
مثل سگ دروغ می گوید. از این ها کثیف تر وجود ندارد. هرکس به اینا اعتماد کند باید در همه چیزش شک کرد البته اگر زنده بماند.
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۲ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
ترامپ: نمی‌خواهیم با ایران مذاکره کنیم؛ گزینه نظامی کنار گذاشته نشده است
ترامپ: مذاکره‌ای با ایران نمی‌خواهیم؛ گزینه نظامی همچنان روی میز است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۸ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
اصلا ایران باید مانند بستن تنگه هرمز در مذاکره و بازرسی با آژانس جاسوسی بین المللی انرژی هسته را تا پایان جنگ ببندد!
و باررسی ها را منوط به پایان جنگ نماید !
در شرایط جنگی نباید اجازی ورود جاسوسان را داد!
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۷
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