باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نیویورک تایمز گزارش داد که اعمال ممنوعیت کامل تجارت با ایران می‌تواند اقتصاد جهانی را بی‌ثبات کند.

به گفته این نشریه، اجرای تحریم‌ها مشکلات متعددی را به همراه دارد و در مورد ایران، خطر رویارویی با «متحدان و رقبای قدرتمندی که قادر به تلافی هستند به ویژه چین» را به همراه دارد.

در این گزارش آمده است که ممنوعیت کامل تجارت، مشکلات بیشتری را نیز ایجاد خواهد کرد. به گفته کارشناسان، سیاست تحریم‌ها علیه ایران بدون همکاری چین و هند، شرکای تجاری اصلی تهران، بعید است که موفق شود. آلن ایر، دیپلمات سابق آمریکایی و متخصص ایران، به این روزنامه گفت: «فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفتد.»

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در ۲۴ آگوست اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد رژیم تحریم‌های یکجانبه خود علیه ایران را به شدت تشدید کند و هدف آن مسدود کردن کامل منابع درآمدی تهران است. بسنت مدعی شد که ایالات متحده آماده است تا تحریم‌های ثانویه را بر هر کشوری که از رعایت اقدامات محدودکننده جدید علیه ایران خودداری کند، اعمال کند. او همچنین چنین کشور‌هایی را به از دست دادن دسترسی به دلار تهدید کرد.

روز دوشنبه، دولت آمریکا ۴۸ شخص حقوقی، ۲۴ فرد و شش نفتکش را به فهرست تحریم‌های خود علیه ایران اضافه کرد. شهروندان و شرکت‌هایی از جمهوری آذربایجان، یونان، هند، ایران، چین، مالزی، جزایر مارشال، امارات متحده عربی، سنگاپور، ترکیه، اوکراین، فرانسه و سوئیس در فهرست سیاه قرار گرفتند.

اجرای تحریم‌های کامل علیه ایران نیازمند همکاری کشورهایی مانند چین است؛ اما فشار بیش از حد بر کشورها می‌تواند به درگیری اقتصادی و حتی بی‌ثباتی مالی جهانی منجر شود. حتی اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا اذعان کرده که نمی‌خواهد با اجرای تحریم‌ها «سیستم مالی جهانی را منفجر کند».

این گزارش اذعان دارد که مشکل ترامپ دیگر کمبود تحریم نیست؛ بلکه محدودیت توان آمریکا برای اجرای کامل آن‌ها بدون وارد شدن به رویارویی با قدرت‌هایی مانند چین و ایجاد هزینه برای اقتصاد جهانی است.

بنا بر این گزارش، مشکل اصلی این است که آمریکا طی نزدیک به ۵۰ سال تقریباً تمام بخش‌های مهم اقتصاد ایران از نفت و بانکداری گرفته تا صنایع مختلف را هدف تحریم قرار داده است. به گفته یک دیپلمات سابق آمریکایی، عملاً دیگر «میوه‌ای روی درخت تحریم» باقی نمانده که چیده نشده باشد.

ترامپ در سال ۲۰۱۸ به صورت یکجانبه از برجام خارج شد و تحریم‌ها را دوباره برقرار کرد. ایران نیز به‌مرور روش‌های دور زدن تحریم‌ها از جمله استفاده از ناوگان مخفی نفتکش‌ها و همکاری با کشورهایی مانند چین و هند را توسعه داد.