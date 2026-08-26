باشگاه خبرنگاران جوان؛آرمان صالحی- اسماعیل زارعی‌کوشا شامگاه چهارشنبه چهارم شهریور در تجمع مردم انقلابی و غیور سنندج، با تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص)، اظهار کرد: قریب به ۶ ماه است مردم این استان با اراده و همت، حول محور انقلاب اسلامی و برای انتصار امر ولی فقیه در این اجتماعات حضور پیدا کرده‌اند و این حضور مسئولانه و متعهدانه شایسته تقدیر است.

وی با بیان اینکه وحدت از ابتدای نهضت امام خمینی(ره) و پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره یکی از سیاست‌های راهبردی نظام بوده است، افزود: امروز نیز در رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، وحدت و همدلی جایگاه ویژه‌ای دارد و نامگذاری ایام میلاد پیامبر اعظم(ص) به عنوان هفته وحدت، ابتکاری مبارک برای تقویت برادری میان مسلمانان است.

زارعی‌کوشا با تأکید بر اینکه امروز وحدت تنها به معنای وحدت میان شیعه و سنی نیست، تصریح کرد: وحدت امروز حرف اول و اولویت نخست ملت ایران است و هیچ اولویتی بالاتر از حفظ انسجام و همدلی مردم وجود ندارد.

مستشار عالی دیوان محاسبات کشور ادامه داد: هرکس با هر نیت و عنوانی در مسیر مخدوش کردن وحدت مسلمانان، ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی یا برهم زدن صفوف مردم حرکت کند، آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر اهداف دشمن گام برداشته و به دشمن خدمت کرده است.

وی با اشاره به ناکامی دشمن در رویارویی‌های نظامی اخیر با ایران گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی و نرسیدن به اهداف خود، مسیر را تغییر داده و تلاش می‌کند جنگ را به درون اذهان ملت ایران منتقل کند و تمام امید دشمن به ایجاد انشقاق و اختلاف در میان مردم است.

استاندار سابق کردستان با بیان اینکه دشمن امروز روی تکثر جامعه ایران برنامه‌ریزی کرده است، افزود: رنگین‌کمان اقوام و مذاهب در کشور را تهدید نمی‌دانیم بلکه یک فرصت بزرگ می‌دانیم، مشروط بر اینکه این تکثر در چارچوب ایران متحد و یکپارچه قرار گیرد.

زارعی‌کوشا خاطرنشان کرد: دشمن امروز بیش از آنکه برای تنگه هرمز برنامه داشته باشد، برای خیابان‌های ایران برنامه‌ریزی می‌کند و به دنبال آشوب، تفرقه و ایجاد شکاف میان مردم است؛ بنابراین باید بیش از گذشته هوشیار باشیم.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از رقابت‌های سیاسی در شرایط حساس کنونی گفت: اختلاف نظر در جامعه طبیعی است و انتقاد لازمه یک جامعه پویاست، اما انتقاد نباید به کینه‌توزی تبدیل شود و رقابت سیاسی نیز نباید به دشمنی با یکدیگر یا پناه بردن به دشمن منجر شود.

مستشار عالی دیوان محاسبات کشور با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها برای ایجاد دوگانه میان معیشت و مقاومت اظهار کرد: دوگانه معیشت و مقاومت یک دوگانه کاذب و دروغین است؛ کدام ایرانی با غیرت انقلابی است که به دنبال رفع مشکلات معیشتی مردم نباشد و کدام ایرانی برای جنگ‌طلبی تلاش می‌کند؟

وی افزود: مردمی که امروز در میدان حضور دارند، اتفاقاً از جمله اقشاری هستند که بیشترین مشکلات معیشتی را دارند، اما مشکلات اقتصادی موجب نشده است از دفاع از کشور و آرمان‌های خود عقب‌نشینی کنند.

زارعی‌کوشا با بیان اینکه نباید با ایجاد دوگانه‌های کاذب میان مردم فاصله ایجاد کرد، گفت: یک‌بار هم باید برای وحدت مردم و اتحاد میان آنها تلاش کنیم و سخنی بگوییم که مردم را دلگرم کند؛ چراکه ایجاد شکاف و دوگانگی میان جامعه، در نهایت به سود دشمن خواهد بود.

وی با اشاره به جایگاه کردستان در موضوع وحدت اظهار کرد: در استان کردستان به‌صورت عینی شاهد برادری و همدلی میان اقوام و مذاهب هستیم و افتخار می‌کنیم که کردستان را نماد برادری و همدلی اقوام و مذاهب بدانیم.

استاندار سابق کردستان با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای دولت گفت: باید یاد شهیدان رجایی و باهنر، شهید آیت‌الله رئیسی و همراهان ایشان را گرامی بداریم و به دولتمردان و مسئولان اجرایی کشور و استان که در حال خدمت هستند خداقوت بگوییم.

زارعی‌کوشا در پایان با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی مسیر روشنی پیش رو دارد، خاطرنشان کرد: باید مراقبت کنیم از قافله شهیدان جا نمانیم و اجازه ندهیم اختلافات و رقابت‌های سیاسی ما را از هدف اصلی دور کند؛ امروز مهم‌ترین اولویت کشور حفظ وحدت، انسجام و همدلی مردم در برابر دشمن است.